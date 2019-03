Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","shortLead":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","id":"20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fe232-e38a-4ab9-8708-ef4832197727","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","timestamp":"2019. március. 17. 11:31","title":"Videó: Rohamrendőrök vittek el tüntetőket a szerb köztévé épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","shortLead":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","id":"20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337839c6-3170-4a0d-9e59-1faf504cce35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","timestamp":"2019. március. 18. 10:38","title":"Lecsukhatják hazájában a Football Leaks szivárogtatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig maradt például vetési varjú Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig...","id":"20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38686da3-f552-44e5-9ef4-f8076cdb1f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","timestamp":"2019. március. 18. 06:06","title":"Nem a gólyákra vadászó közel-keletiek a madarak legnagyobb ellenségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7d9057-73a3-498c-9519-56118f206e5c","c_author":"","category":"kkv","description":"Mivel az adóalapot sok tétel módosítja, bevételeik 0,5 százalékát fizették csak be az első osztályú klubok társasági adóként 2017-ben. Bérek utáni járulékként már sokkal többet kellett kicsengetniük.\r

