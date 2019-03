Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TWN.hu oldal kiadója korábban Kasza Tibor érdekeltségében állt.","shortLead":"A TWN.hu oldal kiadója korábban Kasza Tibor érdekeltségében állt.","id":"20190319_Bulvaroldalt_vett_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d60c28-bfa8-4e0f-903e-2b05572f12ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Bulvaroldalt_vett_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","timestamp":"2019. március. 19. 14:12","title":"Bulvároldalt vett Rogán Cecília és Sarka Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint a Google 10 éven át élt vissza piaci erőfölényével, és gyakorlatilag megfojtott a konkurenciát.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Google 10 éven át élt vissza piaci erőfölényével, és gyakorlatilag megfojtott...","id":"20190320_google_europai_unio_birsag_europai_bizottsag_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb976b84-d2cd-4759-9e80-bf4fd94f549a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_europai_unio_birsag_europai_bizottsag_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. március. 20. 14:03","title":"Bekeményített az EU: 466 000 000 000 forintnyi büntetést kapott a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","shortLead":"Massimiliano Fedriga négy napot töltött kórházban, már otthon lábadozik. ","id":"20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4757a72-9022-4a00-b070-99f8dd69777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6462717d-3b64-4f8d-bffe-a5de3cd9bd05","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Baranyhimlovel_korhazba_kerult_a_baranyhimlooltast_ellenzo_olasz_politikus","timestamp":"2019. március. 19. 18:27","title":"Bárányhimlővel kórházba került a bárányhimlőoltás legnagyobb olasz kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","shortLead":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","id":"20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6404562-19ef-4162-b52d-1586b3a8f343","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","timestamp":"2019. március. 20. 14:52","title":"Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem: az európai parlamenti választás indulójaként nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. A sikert látva kicsit kutakodni kezdtünk a román határ mellől indult szervezet után, és annyi furcsaságot találtunk, hogy szinte már nem is mertünk tovább ásni. Mit nyújthat egy választónak egy magát liberálisként meghatározó, de nemzeti radikális pártoktól tanácsot kérő politikai alakulat? Nem spoilerezzük el, de akármit is, azt Karácsony Gergely sem hagyja majd szó nélkül. ","shortLead":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem...","id":"20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c984f135-97e9-473f-88c5-352252a50aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:00","title":"Igazinak mutatná magát, de ordas nagy kamupártnak tűnik az EP-választáson is induló Tea Párt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]