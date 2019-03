Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"21 katona vesztette életét, amikor Maliban iszlamisták megtámadtak egy katonai tábort.\r

\r

","shortLead":"21 katona vesztette életét, amikor Maliban iszlamisták megtámadtak egy katonai tábort.\r

\r

","id":"20190318_Iszlamistak_tamadtak_mali_kormanykatonakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d85df0-bee9-4e24-90e4-2e64867685b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Iszlamistak_tamadtak_mali_kormanykatonakra","timestamp":"2019. március. 18. 06:33","title":"Iszlamisták támadtak mali kormánykatonákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","shortLead":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","id":"20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac75d4ac-f372-45c8-8f5b-71ad9d986275","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","timestamp":"2019. március. 17. 14:57","title":"Új ötlettel állt elő Weber a jogállamiság betartatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság, még hivatalban lévő városvezetőként furcsa üzletet kötött 1995-ben a város központjában lévő telek eladásával. Az üzlettel mindenki rosszul járt, az önkormányzat és a bankfiók építésében gondolkodó OTP is, kivéve a telket lényegében közvetítő mérnöki iroda, amely egyetlen nap alatt több mint 50 százalékos hasznot csinált az ügyleten. A furcsa ingatlanügy részleteiről a 24.hu számolt be tanulságos oknyomozó riportjában.","shortLead":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre...","id":"20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff66ed-b313-49ce-a20e-48494b8ef4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","timestamp":"2019. március. 16. 12:02","title":"Így adta el a Fidesz Szolnok közepét, hogy most bérleti díjat fizethessen érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","shortLead":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","id":"20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fe232-e38a-4ab9-8708-ef4832197727","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","timestamp":"2019. március. 17. 11:31","title":"Videó: Rohamrendőrök vittek el tüntetőket a szerb köztévé épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő Egry József Szakgimnáziumban. Ez nemcsak a jelenlegi, mintegy 150 diák (és szüleik) számára jelent problémát, hanem azoknak is, akik ide jelentkeztek középiskolába.","shortLead":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő...","id":"20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f38a88-cdfe-482d-8823-adcd737b4794","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","timestamp":"2019. március. 16. 20:05","title":"Bizonytalan a bezárásra ítélt zánkai szakiskola diákjainak és tanárainak sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]