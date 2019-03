Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű, őszinte zenéjét most a hvg.hu-n keresztül élvezheti a közönség.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű...","id":"20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccfb749-e300-4b02-8be8-3ee954021fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","timestamp":"2019. március. 23. 15:30","title":"Bartók élőben – a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","shortLead":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","id":"20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2cdccb-9cc8-4cb8-9010-c1ce910ad19e","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","timestamp":"2019. március. 24. 14:41","title":"Tom Hanks belefutott egy születésnapi buliba és énekelt egyet az ünnepeltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","shortLead":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","id":"20190323_toyota_mr2_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd48c1b-c2f3-464a-b812-ca9e0eba5c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_toyota_mr2_baleset","timestamp":"2019. március. 23. 17:45","title":"Hihetetlen balesetet úszott meg egy autós, levelet írt a gyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új technológiák megjelenésével új veszélyekkel és lehetőségekkel is számolni kell. A HVG Extra Business Sanjay Dharwadkerrel, a digitális személyazonosítás vezető nemzetközi szakértőjével beszélgetett a témáról.","shortLead":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új...","id":"20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b81734-cd2b-4752-901d-20557937ba64","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","timestamp":"2019. március. 24. 19:15","title":"„A biztonságos személyazonosítás stabilitást és növekedést hoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","shortLead":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","id":"20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35d96c-d91d-43de-b76d-4e48358cdaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","timestamp":"2019. március. 25. 12:03","title":"Szokott instagramozni? Megint felmérik a magyar felhasználókat, ezt kell kitöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatottal mérkőzött meg a Szlovákiával szemben csütörtökön alulmaradó magyar válogatott. Marco Rossi csapata páratlan sikert ért el, 0-1-ről felállva és fordítva verte meg a horvát válogatottat. ","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatottal mérkőzött meg a Szlovákiával szemben csütörtökön alulmaradó magyar...","id":"20190324_magyarorszag_horvatorszag_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748610aa-28d8-4675-b8d6-1d71859b8967","keywords":null,"link":"/sport/20190324_magyarorszag_horvatorszag_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 17:55","title":"Magyarország–Horvátország - 2-1 - vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]