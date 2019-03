Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","shortLead":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","id":"20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523201a8-4fcc-4ff4-aa7c-9fca20a65d42","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 08:12","title":"Megtarthatja az ötmilliót a Szögi Lajost meglincselő férfi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszervezet azt kérte, töröljék el a nők korai nyugdíjazását, és tegyen végre valamit a munkaerőhiány csökkentésére.","shortLead":"A világszervezet azt kérte, töröljék el a nők korai nyugdíjazását, és tegyen végre valamit a munkaerőhiány...","id":"20190324_Falra_hanyt_borso_az_OECD_kormanynak_tett_ajanlata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcdc961-87e7-4fec-b765-2649990318ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Falra_hanyt_borso_az_OECD_kormanynak_tett_ajanlata","timestamp":"2019. március. 24. 14:50","title":"Falra hányt borsó az OECD kormánynak tett ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név alatt több készüléket is bemutat április elején a gyártó.","shortLead":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név...","id":"20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1db4ee-f183-4616-830a-0f6ea57711ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","timestamp":"2019. március. 24. 13:03","title":"Nem túlzás: tényleg csupakijelzős lesz az Oppo új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok ötöde is inkább felháborítónak tartja az Európai Néppárt lépését - olvasható egy friss felmérésben.","shortLead":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok...","id":"20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679f374-0f29-434d-8895-1215ea4f37cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","timestamp":"2019. március. 23. 10:40","title":"A magyarok többsége szerint jogtalanul függesztette fel az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly tartóztattak le.

","shortLead":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi...","id":"20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76bc8a9-3dbd-49be-9b81-0644aca4e49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","timestamp":"2019. március. 23. 12:28","title":"Szinte csak Apple termékeket használt a Huawei alapítójának letartóztatott lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.","shortLead":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló...","id":"20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038487ca-7e41-4a16-9bc7-cc75bce3d861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","timestamp":"2019. március. 24. 15:25","title":"Katasztrófa lenne a megállapodás nélküli Brexit Hammond szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és a Belügyminisztériumon keresztül vásárolt.","shortLead":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és...","id":"20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056c051-0648-491b-8770-f39f13feeae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","timestamp":"2019. március. 23. 17:32","title":"Szolgálatba állnak a magyar nem mentőhelikopter mentőhelikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]