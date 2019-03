Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","shortLead":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","id":"20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b498d2b-6392-4aef-a986-27137602d41e","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","timestamp":"2019. március. 24. 16:38","title":"Vadászruhás emberek kiirtottak egy falut Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is tűntette őt az internetről.","shortLead":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is...","id":"20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec89e-6f78-471b-beb1-2794d503745b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","timestamp":"2019. március. 24. 18:33","title":"Emlékszik még a gémkapocsra az Office-ból? Valami furcsát művelt vele a Microsoft, és senki sem érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány egy Porsche esetében azért kevés lenne az üdvösséghez, de szerencsére a 911-es tető nélkül sem alakul át nyekergő, csavarodó karosszériájú, nyitott tetős sportkocsiutánzattá, amivel inkább csak páváskodni érdemes.","shortLead":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány...","id":"20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fd1688-b293-4b4f-ae95-aa05b7e04aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","timestamp":"2019. március. 24. 20:30","title":"12 másodperc, és nyár van – Porsche 911 kabrió menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első alkalommal a hadsereg is részt vett a közterületek biztosításában.","shortLead":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első...","id":"20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95e48-cfe8-4611-884d-55163f592d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","timestamp":"2019. március. 23. 21:55","title":"Könnygázt vetett be a rendőrség Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f","c_author":"Micro W. Árpád","category":"elet","description":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","shortLead":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","id":"20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4f342d-f9c5-4ad8-a4ed-66676d7f33ec","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","timestamp":"2019. március. 23. 20:00","title":"Csodatévő Szent Mikrós: fake news a konyhaasztalon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egy migrációs konferencián beszélt arról, hogy ha nincs még egy nagy európai ország, amely azt gondolja a migrációról, amit mi, akkor a \"soft power aknamunkája miatt\" előbb-utóbb megbukik.","shortLead":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta...","id":"20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e48da67-ef0f-4119-8fc6-01732ee2bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 11:35","title":"Orbán a lehetséges bukásáról beszélt a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]