Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon felismerni az ételallergiák tüneteit, néha olyan, mintha rohamosan terjedő járvánnyal lenne dolgunk, ami félelmetes iramban szedi az áldozatait.","shortLead":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon...","id":"20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ecb0c-0986-437b-b98d-5118735ab57e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","timestamp":"2019. április. 07. 20:15","title":"Miért lettek hirtelen annyian ételallergiások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","shortLead":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","id":"20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e78a5f-9f42-435d-9a69-b291b71091a5","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","timestamp":"2019. április. 08. 11:17","title":"\"Itt nincs mutyi-duma, kamu, svindli\" - Mucsi Zoltán, Nagy Ervin és Molnár Piroska is csatlakozott a noÁr új klipjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden megváltozott. Ehhez persze az is kellett, hogy legyőzzön egy ismert Fortnite-játékost.","shortLead":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden...","id":"20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca1047-befc-43b5-8476-44936ad29d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","timestamp":"2019. április. 08. 11:03","title":"Milliókat keres ez a 14 éves fiú, pedig “csak” kattintgat az egerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","shortLead":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","id":"20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e9d6d-ea90-4aa8-b81b-778f09f3f991","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"A Jobbik és a Momentum is összegyűjtötte az ajánlásokat az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA és az EU közti vita az Airbus és a Boeing támogatása miatt már 14 éve tart.","shortLead":"Az USA és az EU közti vita az Airbus és a Boeing támogatása miatt már 14 éve tart.","id":"20190409_Washington_szupervamokkal_fenyegette_meg_Brusszelt_ha_tovabb_tamogatja_az_Airbust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910c2e-bdfb-40d5-a548-c610e661419c","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Washington_szupervamokkal_fenyegette_meg_Brusszelt_ha_tovabb_tamogatja_az_Airbust","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Washington szupervámokkal fenyegette meg Brüsszelt, ha tovább támogatja az Airbust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és pszichológusok meglátásainak felhasználásával próbál tanácsot adni a kérdés megválaszolásához.","shortLead":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és...","id":"20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a35542-7822-4a3c-b744-df6d8eda7488","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","timestamp":"2019. április. 07. 19:15","title":"Melyik a fontosabb: a fizetés vagy a munka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]