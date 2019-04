Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec8dfd53-f824-47af-9495-a801ff394644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnapi a felvétel, és jól mutatja, milyen erős volt a szél. ","shortLead":"Vasárnapi a felvétel, és jól mutatja, milyen erős volt a szél. ","id":"20190429_Video_A_pirosnal_allt_a_30as_busz_amikor_beszakitotta_az_ablakat_egy_becsapodo_nagy_farostlemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8dfd53-f824-47af-9495-a801ff394644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749ee82e-1946-45e5-a0db-9340bb9e31c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Video_A_pirosnal_allt_a_30as_busz_amikor_beszakitotta_az_ablakat_egy_becsapodo_nagy_farostlemez","timestamp":"2019. április. 29. 08:55","title":"Videó: A pirosnál állt a 30-as busz, amikor beszakította az ablakát egy becsapódó OSB-lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d599a-d79d-4386-91ad-8cc3d5fd252a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","timestamp":"2019. április. 28. 12:03","title":"Ez történt: becsempésztek egy szót a Google-be, ami feje tetejére állítja a keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és a populisták szidalmairól Jean-Claude Juncker. A kedd délutántól elérhető hetilapban interjút olvashatnak a magyar uniós tagság 15. évfordulója alkalmából a EB elnökével.","shortLead":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és...","id":"20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea8f1eb-b674-48db-9d95-9f8caf157a43","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","timestamp":"2019. április. 29. 06:37","title":"Juncker: Orbán nem diktátor, de attól még nem demokrata, hogy megválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","shortLead":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","id":"20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f1d127-2da9-4c1e-8323-0224575c8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 09:55","title":"Már most jobb, ha ránéz erre a térképre a szerdai Nagy Futam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","shortLead":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","id":"20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f782b5f5-89ff-4404-82c1-e3e179fafe53","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","timestamp":"2019. április. 29. 14:47","title":"Május 1-től nem lehet csak úgy betenni a bankba tízmillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Sorra derülnek ki a szociális otthonokban uralkodó súlyos állapotok. Mozsgón a jogvédők, két éve a gödi Topházban egy nemzetközi szervezet talált mostoha körülményeket. Ott már nem az állam felel a bennlakókért, megnéztük, mi változott azóta. ","shortLead":"Sorra derülnek ki a szociális otthonokban uralkodó súlyos állapotok. Mozsgón a jogvédők, két éve a gödi Topházban...","id":"201917__szocialis_otthonok__godi_tophaz__rendszerabuzus__lyukas_a_halo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61817f8-0003-4f78-af8d-4140e9255f72","keywords":null,"link":"/elet/201917__szocialis_otthonok__godi_tophaz__rendszerabuzus__lyukas_a_halo","timestamp":"2019. április. 28. 15:00","title":"Megváltozott a gödi otthon, de a lakók még messze vannak attól, amit valódi életnek nevezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is magára hívta a fotósok figyelmét. ","shortLead":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is...","id":"20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e30283-73d3-4b07-873b-b7d219e5b067","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","timestamp":"2019. április. 29. 11:45","title":"Szőrös hónaljával és ukuleléjével két fontos üzenetet is becsempészett a Fehér Házba Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]