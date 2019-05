Az amszterdami meccsen történelmet írt a Tottenham Hotspur brazil támadója, a Harry Kane helyén szereplő Lucas Moura: az 55., az 59., majd az utolsó másodpercben is gólt vágott az Ajaxnak szerda este, amivel mesterhármast ért el, csapatát pedig – története során először – bejuttatta a BL-fináléba. A gól nemcsak a holland együttest és drukkereket érte sokként, hanem a londoni csapat vezetőedzőjét, Mauricio Pochettinót is, aki a lefújás után kétszer is elsírta magát.

"Csodálatos ez az érzés, nagyon nehéz szavakba önteni, futball nélkül az ilyesmit át sem élhetnénk" – jelentette ki a 47 éves argentin szakember, aki a korábbi BL-párharcokhoz hasonlóan ezúttal is hangsúlyozta, hogy a játékosait hősöknek tartja. "A második félidőben egyszerűen fantasztikusan játszottak, megmutatták, közösen megmutattuk, hogy imádjuk a sportot és a labdarúgást. Egészen élvezetes volt egy ilyen minőségű mérkőzést látni."

Mauricio Pochettino may be the happiest person in the world right now ���� pic.twitter.com/Ht1cvOBp63 — Goal (@goal) May 9, 2019

Pochettino Mourát szuperhősnek nevezte, majd azt mondta: "Ezen a szinten nagyon nehéz jól teljesíteni, köszönjük mindazoknak, akik hittek bennünk, hálás vagyok azért, hogy futballedző lehetek."

A 26 éves brazil támadó úgy nyilatkozott, képtelen arra, hogy elmagyarázza, milyen érzések kavarognak benne: "nagyon boldog vagyok, és büszke a csapatomra, mert mindig hittünk abban, hogy eljön ez a pillanat, a pályán mindent beleadtunk, és megérdemeltük a sikert". Amikor pedig megmutatták neki, hogyan kommentálták Brazíliában a győztes gólját, ő is elpityeredett:

Lucas Moura was shown the Brazilian commentary of his winner last night...



And this was his reaction ����pic.twitter.com/AUo0pzez0n — Goal (@goal) May 9, 2019

Christian Eriksen, a Tottenham dán középpályása – aki 2010-től 2013-ig játszott az Ajaxban – azt emelte ki, hogy ezúttal nem a taktika, hanem a küzdeni tudás, a szív és az akarat volt az, ami hozzásegítette őket a győzelemhez. "Egészen lehetetlen, ahogyan ez a meccs alakult. Nagy hátrányban, nagyon mélyen voltunk, megpróbáltunk visszajönni, aztán pedig szerencsénk volt" – magyarázta Eriksen, s hangsúlyozta, nagyon sajnálja az Ajaxot, amely szerinte kiváló mérkőzést játszott ellenük.

A 96. percben sokkolt, BL-döntős a Tottenham Angol házidöntő lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a londoniak a Liverpooléhoz hasonló őrült meccsen kiejtették az Ajaxot. A Spurs a sírból hozta vissza a párharcot, ugyanis a szünetig kétgólos hátrányba került, de a második félidőben fordított Lucas Moura mesterhármasával. A brazil a továbbjutást érő találatot a 96. percben szerezte.

Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője arról beszélt, hogy a labdarúgás csodálatos és kegyetlen is tud lenni, ők most utóbbit tapasztalták meg. "Nagyon közel voltunk, meg is érdemeltük volna, de az az utolsó másodperc mindent átírt" – fogalmazott szakember, aki ugyanakkor kiemelte, hogy összességében fantasztikus BL-idényük volt, büszke a játékosaira, akik mindenképpen dicséretet érdemelnek.

"A szünetben mondtam a srácoknak, hogy még nincs vége, ezt láthatják a Tottenham-játékosokon is, akik háromgólos hátrányban is hittek a továbbjutásukban. De nem hibáztathatok senkit, csapatként nagyon sokat fejlődtünk, és ezt a BL-búcsút most nehéz feldolgozni" – tette hozzá Ten Hag.

Erik ten Hag has a big job ahead of him to get Ajax ready to play on Sunday ���� pic.twitter.com/IWnAJYwQOx — Goal (@goal) May 9, 2019

Matthijs De Ligt, az Ajax csapatkapitánya szerint az álomból pillanatok alatt kerültek át a rémálomba. "Az első félidőben jól játszottunk, irányítottuk a meccset, de a szünet után valamiért nem tudtuk ugyanolyan nyomás alatt tartani a Tottenhamet, és buta gólokat kaptunk. Hihetetlen, hogy néhány másodpercen múlt a döntőbe jutásunk" – kesergett a 19 éves futballista.

A BL-döntőt június 1-jén, a madridi Wanda Metropolitanóban rendezik, ahol a Tottenham ellenfele a Liverpool lesz.