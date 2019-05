Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó a kézfogásról. A magyar miniszterelnök közben számol, mit nyer és mit veszít azzal, hogy hátat fordított pártcsaládjának és az európai szélsőségesek klubjába tervez belépni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Néppárti bakugrások után a Fehér Házban köt ki Orbán Viktor, valóra válik egy régi álma, elkészül az a bizonyos fotó...","id":"20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be5c6ad-3ad3-427c-8f46-781f6f54cc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Trump_csak_szeretne_olyan_lenni_mint_Orban__akit_kozben_Sztalinhoz_hasonlitanak","timestamp":"2019. május. 12. 18:00","title":"„Trump csak szeretne olyan lenni, mint Orbán”, akit közben Sztálinhoz hasonlítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különválasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olajszennyezés elhárítására.","shortLead":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével...","id":"20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d114da-b17f-4997-a85f-8a95cab4c3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","timestamp":"2019. május. 12. 10:03","title":"Egy különleges szivaccsal különválasztható a víz és az olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN szerint az amerikaiak minden alacsonyabb szintű találkozón felvetik a magyar jogállamiság helyzetét.","shortLead":"A CNN szerint az amerikaiak minden alacsonyabb szintű találkozón felvetik a magyar jogállamiság helyzetét.","id":"20190513_CNN_Tanacsadoi_figyelmeztettek_Trumpot_hogy_ne_legyen_tul_bizalmaskodo_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd1921-b1f9-4dea-86d2-443e239a229c","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_CNN_Tanacsadoi_figyelmeztettek_Trumpot_hogy_ne_legyen_tul_bizalmaskodo_Orbannal","timestamp":"2019. május. 13. 19:52","title":"Tanácsadói figyelmeztették Trumpot, hogy ne legyen túl bizalmaskodó Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar gazdaságpolitika is; veszélybe került az EU csúcsjelölti rendszere. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar...","id":"20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fae1e-497b-496d-b7b4-f52724a1f065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","timestamp":"2019. május. 12. 07:00","title":"És akkor a nem közszereplő Tiborcz István bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","shortLead":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","id":"20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980d60c9-1c19-4891-979e-7a936b5e1125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","timestamp":"2019. május. 12. 10:43","title":"Még kevesebb csirkét, babot és szappant vehetnek a kubaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f803701-becd-46f6-899e-16f7ce886e02","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"Az idős és fiatal autók számára egyaránt ősi ellenség a sok eső. Márpedig az idei Balatonfüred Concours d’Elegance-on jó sok jutott a csapadékból. Szerencsére a legrangosabb hazai oldtimeres rendezvényt ezzel együtt sem hagyták cserben a fanatikusok.","shortLead":"Az idős és fiatal autók számára egyaránt ősi ellenség a sok eső. Márpedig az idei Balatonfüred Concours d’Elegance-on...","id":"20190513_balatonfred_concours_delegance_2019_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f803701-becd-46f6-899e-16f7ce886e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3d6a93-a273-4217-b218-3d8e85839f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_balatonfred_concours_delegance_2019_fotok","timestamp":"2019. május. 13. 20:50","title":"Ha esik, ha fúj: elképesztő autók voltak idén is a magyar Concours d’Elegance-on – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","shortLead":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","id":"20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca689af7-5990-422e-8f73-06105c55ef32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 12. 10:58","title":"Megpróbálta átcsempészni a lopott svájci motort a határon, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]