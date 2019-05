Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","shortLead":"Ma jelentették be, milyen területeken próbálkoznak. ","id":"20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eecf6e0-0075-4171-8dba-c11b31ebc95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ezzel_vag_vissza_a_Fundamenta_az_allami_tamogatasok_megszunteteseert","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"Új utakon a Fundamenta a lakástakarékok állami támogatásának elkaszálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő válaszol a sajtó kérdéseire. Előtte elmondták, mit miért tesz a kormány.","shortLead":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely...","id":"20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf317d-a248-46aa-8dc7-32dcced6f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","timestamp":"2019. május. 16. 10:28","title":"Gulyás: Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyereknek két apával kell felnőnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","shortLead":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","id":"20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa705d-2dd3-4344-9639-2d1ef92421b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","timestamp":"2019. május. 16. 13:14","title":"A Fidesz-közeli médiaalapítvány ötletgazdáját is beelőzte az RTL Magyarország vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják be a jogállamiságot.","shortLead":"Menczer Tamás alaptalan vádaskodásnak nevezte a holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországon nem tartják...","id":"20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ee906-a571-4740-a19b-7225d1348134","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Bekerette_a_holland_nagykovetet_a_kulugy","timestamp":"2019. május. 16. 15:15","title":"Bekérette a holland nagykövetet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","shortLead":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","id":"20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcba82e-7be6-4132-b005-37e31fd378e2","keywords":null,"link":"/sport/20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","timestamp":"2019. május. 16. 06:12","title":"Megint új edző érkezik a Puskás Akadémiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","shortLead":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","id":"20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d298532-592e-412a-a388-932a6ad43bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","timestamp":"2019. május. 16. 05:10","title":"Ha unja már az esőt és a hideget, van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]