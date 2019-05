Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","shortLead":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","id":"20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3845eb-529d-47d9-9ce5-c77ddfc5bf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","timestamp":"2019. május. 13. 07:52","title":"A szülőkkel fizettetik ki Kisvárdán az iskolai térkövet, de lórehabilitációs központra azért jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek fele is erre szavazott.","shortLead":"Még a fideszesek fele is erre szavazott.","id":"20190514_unios_tamogatas_brusszel_momentum_median_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b9eded-aec1-4b6f-bdb7-1093e1e615c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_unios_tamogatas_brusszel_momentum_median_felmeres","timestamp":"2019. május. 14. 11:50","title":"A magyarok többsége szeretné, ha az EU, és nem a kormány osztaná el a támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel ezer lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználási körülményekre találták ki.","shortLead":"A közel ezer lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználási körülményekre találták ki.","id":"20190513_video_unatkozo_milliardosok_sarban_raliznak_a_szuperritka_ferrarival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1304c35b-10cb-4537-be80-412a6f104fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_video_unatkozo_milliardosok_sarban_raliznak_a_szuperritka_ferrarival","timestamp":"2019. május. 13. 18:28","title":"Videó: Unatkozó milliárdosok sárban raliznak a szuperritka Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők külön kérték, hogy jöjjenek az EBESZ megfigyelői, erre azonban úgy tűnik, nem kerül sor. ","shortLead":"Az ellenzéki képviselők külön kérték, hogy jöjjenek az EBESZ megfigyelői, erre azonban úgy tűnik, nem kerül sor. ","id":"20190514_ep_valasztas_megfigyelok_ebesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a5c824-fc0f-4f89-b640-ca3637f13b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_ep_valasztas_megfigyelok_ebesz","timestamp":"2019. május. 14. 11:15","title":"EP-választás: nagyon kevés megfigyelőt vettek eddig nyilvántartásba, az EBESZ sem jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","shortLead":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","id":"20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73822-55ce-4506-a1b4-b2f69c45091b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","timestamp":"2019. május. 12. 15:55","title":"Kásler: A tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak elemzése. ","shortLead":"Még ma is tektonikus aktivitást mutat a Hold – erre utal az Apollo-missziók korában történt egyik holdrengés adatainak...","id":"20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c073c436-fe12-47cc-bc57-c1224618a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1716b5-264e-495c-ba76-412415b30806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_holdrenges_tektonikai_aktivitas_apollo_program_nasa","timestamp":"2019. május. 13. 21:40","title":"Hallott már holdrengésről? A zsugorodás okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar vadászgépek rövid időn belül elfogták a Balti-tenger felett közlekedő AN-26-ost. ","shortLead":"A magyar vadászgépek rövid időn belül elfogták a Balti-tenger felett közlekedő AN-26-ost. ","id":"20190513_Orosz_AN26os_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket_a_Baltikumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97416ed3-0aed-4c36-be64-004291b36bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Orosz_AN26os_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket_a_Baltikumban","timestamp":"2019. május. 13. 18:41","title":"Orosz repülőt fogtak a magyar Gripenek a Baltikumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]