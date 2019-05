Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt tarthatnak, viszont nem vonulhatnak – írta a Mi Hazánk elnöke.","shortLead":"Demonstrációt tarthatnak, viszont nem vonulhatnak – írta a Mi Hazánk elnöke.","id":"20190516_toroczkai_laszlo_torokszentmiklos_demonstracio_mi_hazank_mozgalom_vonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d04db5-487f-4487-acea-1d6cbd7bb150","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_toroczkai_laszlo_torokszentmiklos_demonstracio_mi_hazank_mozgalom_vonulas","timestamp":"2019. május. 16. 20:54","title":"Fordulat: mégis mehetnek Toroczkaiék Törökszentmiklósra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság közismerten nagy mértékben függ a járműgyártók teljesítményétől. Utánajártunk, mitől és mennyire kell félni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság...","id":"20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5bf15a-c2b9-4729-8852-ec968b8194f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"\"Történelmileg így alakult\" – megroppanthatja a magyar gazdaságot a német autóipar gyengélkedése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","shortLead":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","id":"20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81eae35-7c03-4bef-9e46-20b243bb7d03","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","timestamp":"2019. május. 16. 05:28","title":"Alig szánna többet a kormány jövőre az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt keretében egy magyar cég, a miskolci Admatis Kft. az űreszközök dokkolását segítő infravörös és foszforeszkáló jelzőfények fejlesztését végzi.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt...","id":"20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9dc46-2a71-47f9-88df-4b889b6fcbb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","timestamp":"2019. május. 15. 10:03","title":"Magyar jelzőfényt küldhetnek fel az űrbe, már javában tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","shortLead":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","id":"20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630eed4d-b1dd-4723-920f-0b105a549306","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Szomorú az idő? Akkor is nyit a Lupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virtuális tükröt készítettünk Orbán Viktorról. A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből kiderült: aki végignézi az elmúlt egy év galériáját, az mosolygós, jóindulatú vezetőt lát, és nem hús-vér politikust – legalábbis ez derül ki a holnap megjelenő HVG-ből.","shortLead":"Virtuális tükröt készítettünk Orbán Viktorról. A miniszterelnök Facebook-oldalán található posztok elemzéséből...","id":"20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237022-0d0d-47a4-9038-524d505ee15f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_a_Facebookon__virtualis_tukorkep_a_miniszterelnokrol","timestamp":"2019. május. 15. 14:20","title":"Orbán a Facebookon – virtuális tükörkép a miniszterelnökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]