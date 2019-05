Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es felvételen Heinz-Christian Strache épp Pecinát ajánlotta, mint aki lebonyolíthatja az osztrák szélsőjobboldal újságvásárlását.","shortLead":"Már tavaly sem volt világos, miről tárgyalhatott Orbán Viktor és Heinrich Pecina. A most kiszivárogtatott 2017-es...","id":"20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982687b1-0e6d-46a2-a761-997815de1199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Pont_azzal_az_uzletemberrel_targyalt_Orban_akit_Strache_ajanlott_a_mediabirodalom_felepitesehez","timestamp":"2019. május. 18. 16:37","title":"Pont azzal az üzletemberrel tárgyalt Orbán, akit Strache ajánlott a médiabirodalom felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok riporterét, amikor az kérdezett tőle. ","shortLead":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok...","id":"20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabed794-5cd8-49c8-9cef-d5f627b652d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","timestamp":"2019. május. 17. 19:13","title":"Leordította a Pesti Srácok riporterét az MSZP alelnöke a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem meglepő a zeneválasztás.","shortLead":"Nem meglepő a zeneválasztás.","id":"20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6657b002-480f-42b6-8997-9d6165a5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","timestamp":"2019. május. 18. 13:58","title":"Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","shortLead":"Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat. ","id":"20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340b110a-f8bd-4d83-8158-c872da6fea34","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Netes_csalasokkal_szereztek_tobb_szazmilliot_lecsapott_rajuk_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 17. 06:58","title":"Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő keveredett, hogy nem hiszik el róla, hogy nő. ","shortLead":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő...","id":"201920_szextortenetek_amult_szazadbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09b0f7-7f80-4ebf-9571-b354bfc26178","keywords":null,"link":"/tudomany/201920_szextortenetek_amult_szazadbol","timestamp":"2019. május. 18. 19:01","title":"Sportolók, akik tévesen nőnek hitték magukat, de volt, aki csalt - Szextörténetek a múlt századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában megjelenő elemeket rangsoroló algoritmushoz.","shortLead":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában...","id":"20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de10d42b-a6b6-4f1c-ae32-c0ad5c0e569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","timestamp":"2019. május. 17. 13:03","title":"Megint változik a Facebook hírfolyama, de ennek most csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai frakciója. Martin Sonneborn pártelnök brüsszeli irodavezetője azt mondja: a szatíra egy eszköz, az üzenetük ettől még lehet komoly és kifejezetten politikus. Dustin Hoffmann budapesti látogatásán választolt kérdéseinkre.","shortLead":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai...","id":"20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c431742c-c78f-4aa3-a8fc-2601bcbd1e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","timestamp":"2019. május. 17. 11:00","title":"Mit keres Dustin Hoffmann egy pártban Goebbelsszel? Német humor az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","shortLead":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. 