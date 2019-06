Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár dolog már kiolvasható a most benyújtott 2020-as költségvetésből.\r

\r

","shortLead":"Pár dolog már kiolvasható a most benyújtott 2020-as költségvetésből.\r

\r

","id":"20190604_Koltsegvetes_2020_Tobb_penz_jut_a_levalasztott_volt_MTAs_kutatointezeteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d977c7aa-db4e-4d6f-8d9d-a179d84bd232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Koltsegvetes_2020_Tobb_penz_jut_a_levalasztott_volt_MTAs_kutatointezeteknek","timestamp":"2019. június. 04. 16:54","title":"Költségvetés 2020: Több pénz jut a leválasztott volt MTA-s kutatóintézeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4257c9-fc9e-447b-9a67-994ddd5021d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.\r

\r

","shortLead":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.\r

\r

","id":"20190605_Meghalt_Lennart_Johansson_a_Bajnokok_Ligaja_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4257c9-fc9e-447b-9a67-994ddd5021d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1529c28-085d-4109-a195-467410173b86","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Meghalt_Lennart_Johansson_a_Bajnokok_Ligaja_atyja","timestamp":"2019. június. 05. 09:45","title":"Meghalt Lennart Johansson, a Bajnokok Ligája atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","shortLead":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. ","id":"20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137630b-2f2f-4fd3-a7c4-70180217f02e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ismet_ujszulottet_talaltak_a_babamento_inkubatorban_Miskolcon","timestamp":"2019. június. 04. 13:29","title":"Ismét újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","shortLead":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","id":"20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b469a6b5-8968-46f8-ae06-07a12bcd759d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","timestamp":"2019. június. 04. 13:53","title":"850 millió forintból rakják rendbe az ország egyik legborzasztóbb kerékpárútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","id":"20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33858eea-bae8-491b-8f69-0ed72a939df8","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. június. 04. 18:10","title":"Vihar miatt adtak ki riasztást a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények alapján pártatlan – ez derül ki a hvg.hu-nak átadott bírósági iratból, amiben ezt maga a törvényszék elnöke vallotta be felettesének. Még fel is sorolta név szerint, melyik büntetőbírókat kellene kizárni az eljárásból – erre pont közülük ketten kapták meg az utóbbi évek legátpolitizáltabb büntetőügyét. Alig három hét, és kezdődik a tárgyalás, de a baloldali politikus szerint így eleve nem szabályos, ezért bármilyen ítélet születik, meg fogja tudni támadni.","shortLead":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények...","id":"20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03b030-73ef-488c-9bf6-bf5b77a78a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","timestamp":"2019. június. 04. 11:15","title":"Saját főnökük szerint sem pártatlan bírókkal indul a Czeglédy-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","shortLead":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","id":"20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d887d589-13cb-4a88-8830-62f07916069d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","timestamp":"2019. június. 05. 06:10","title":"Kilenc forinttal csökkent a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison. Videónkon látszik, ahogy az egyik első csónakkal elindulnak, ma is folytatódhat az áldozatok holttestének keresése, miután hétfőn több maradványt sikerült megtalálni.","shortLead":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison...","id":"20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7e9f1-9a2b-4b5c-9a1a-77dedfee947b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. június. 04. 09:48","title":"Készülnek az újabb kemény napra a hajótragédia áldozatait kereső mentőcsapatok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]