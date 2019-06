Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4b8b31b-608a-4299-8340-8b51436c7701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton.","shortLead":"Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton.","id":"20190621_Begurult_a_16_eves_fiu_fejszevel_verte_szet_a_szomszed_padjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b8b31b-608a-4299-8340-8b51436c7701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db71bb5-0089-4c29-9149-d36e3835370d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Begurult_a_16_eves_fiu_fejszevel_verte_szet_a_szomszed_padjat","timestamp":"2019. június. 21. 14:08","title":"Begurult a 16 éves fiú, fejszével verte szét a szomszéd padját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9","c_author":"Népszava","category":"gazdasag","description":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot” és „piknikkertet” hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava.","shortLead":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város...","id":"20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29776b8-4d00-450a-8324-4bf4bff0322c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","timestamp":"2019. június. 22. 11:55","title":"Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a96a791-411e-474c-a16a-26528449135b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha tíz éven át túlórázik, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaphat agyvérzést, mutatták ki francia tudósok.\r

