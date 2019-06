Taroltak a magyarok a a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is. ","shortLead":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb...","id":"20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aff96ae-272f-45d0-afc0-a06569c2cca6","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. június. 26. 21:00","title":"Dalí, Magritte, Picasso: kicsit Budapestre költözött a Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","shortLead":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","id":"20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b559426-dd6b-4633-b38b-4ac385ff21d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","timestamp":"2019. június. 25. 13:49","title":"Akcióba lépnek országszerte a vasúti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","shortLead":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","id":"20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444a298d-9b6d-402c-b992-c13ddb8e2548","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","timestamp":"2019. június. 25. 13:14","title":"Segíthet a kávé a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a9b7df-454a-4e13-9dd2-b2360446ef78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas tömeg, forróság és levegőtlen folyosó fogadta olvasónkat a budapesti repülőtéren. ","shortLead":"Hatalmas tömeg, forróság és levegőtlen folyosó fogadta olvasónkat a budapesti repülőtéren. ","id":"20190626_Ketszer_annyit_vart_belepesre_Ferihegyen_mint_amennyi_a_repulout_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a9b7df-454a-4e13-9dd2-b2360446ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45fc26-584c-4bba-ae16-809b890b9647","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Ketszer_annyit_vart_belepesre_Ferihegyen_mint_amennyi_a_repulout_volt","timestamp":"2019. június. 26. 15:04","title":"Kétszer annyit várt belépésre Ferihegyen, mint amennyi a repülőút volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","shortLead":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","id":"20190626_TGM_Szemelyes_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d000453-316b-4863-83d6-5104b6e9812b","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_TGM_Szemelyes_ugy","timestamp":"2019. június. 26. 09:47","title":"TGM: Személyes ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. A kampány véghajrájába a maga módján a főpolgármester is beszállt.","shortLead":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz...","id":"20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06556b3a-2462-4592-bb53-289e86c07d45","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 20:00","title":"Karácsony eljátszotta Orbán poénját, Kálmán érdekében Dobrevet vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","shortLead":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","id":"20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1ff50-c4a2-4645-8083-4da5b54ddbd8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. június. 26. 18:43","title":"Sajtótájékoztató hátterében táncikált Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]