Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8937caeb-fe49-4f7f-a646-33bbb3cda601","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most élünk jobban, vagy 1989-ben? Cikksorozatunk előző részében az árak alapján jártuk körbe ezt a kérdést, most a szociális rendszert nézzük meg.","shortLead":"Most élünk jobban, vagy 1989-ben? Cikksorozatunk előző részében az árak alapján jártuk körbe ezt a kérdést, most...","id":"20190628_statisztika_szocialis_ellatas_1989_egeszsegugy_nyugdij_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8937caeb-fe49-4f7f-a646-33bbb3cda601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd82e5-8aa5-41c5-a51c-447e6a3355c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_statisztika_szocialis_ellatas_1989_egeszsegugy_nyugdij_munka","timestamp":"2019. június. 28. 14:35","title":"1989: amikor százezren várták, hogy a tanács kiutalja nekik a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy...","id":"20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb25ac8-32da-4e8b-88a0-36cd1c58efd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","timestamp":"2019. június. 28. 06:41","title":"Itthon is beárazták a nagyobb hatótávú, jobban gyorsuló, szélsebesen tölthető új Nissan Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","shortLead":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","id":"20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecf51d-e750-4765-b3d0-c07ed3724bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","timestamp":"2019. június. 29. 11:26","title":"Orbán: Magyarország ma már komoly és tekintélyes állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap. A Trainspotting és a Gettómilliomos Oscar-díjas rendezőjének új filmjében egyet sem.","shortLead":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap...","id":"201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa394cd-84f8-4f24-893d-eda30c4e5071","keywords":null,"link":"/kultura/201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","timestamp":"2019. június. 29. 17:30","title":"Beatles nélkül a világ – A zsenialitás nem szorul magyarázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","shortLead":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","id":"20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f1289-aebd-429b-8089-9b5c0a4c131a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"A BKV végre konkrét lépést tett a kisföldalatti kocsijainak cseréje felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebf13cb-152a-4057-ade2-1a23eaa97f0f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190629_Marabu_FekNyuz_Felelosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebf13cb-152a-4057-ade2-1a23eaa97f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a95e8-c5b4-4de5-8ed9-56859fa18553","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Marabu_FekNyuz_Felelosseg","timestamp":"2019. június. 29. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Felelősség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének birtokában van.","shortLead":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma...","id":"20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297bf779-18a2-4568-b7f5-d8b57b6f8c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","timestamp":"2019. június. 28. 10:37","title":"Tiborczék Aligán is blokkolják a Balaton partjának használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viorica Dancila miniszterelnököt választották elsöprő többséggel a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökévé a legnagyobb kormánypárt szombati tisztújító kongresszusán.","shortLead":"Viorica Dancila miniszterelnököt választották elsöprő többséggel a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökévé...","id":"20190629_A_roman_kormanyfo_lett_a_szocialdemokrata_part_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e6874-63d6-43da-9a9e-be5f14cf0fee","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_A_roman_kormanyfo_lett_a_szocialdemokrata_part_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 17:56","title":"A román kormányfő lett a szociáldemokrata párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]