[{"available":true,"c_guid":"6e997e43-a8d8-4c11-89d7-3e816169dd3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Samu párkeresési hirdetése Valentin-napon jelent meg társkereső és közösségi oldalakon. Néhány hónap múlva rá is talált leendő párjára, Sacira. Az ifjú lámapár vidám esküvője csütörtökön volt Patcán. Az ünnepeltek egykedvűen vették a felhajtást, időnként annyit mondtak, hogy „Eeee”. Videós tudósításunk a Katica tanyai frigyről. ","shortLead":"Samu párkeresési hirdetése Valentin-napon jelent meg társkereső és közösségi oldalakon. Néhány hónap múlva rá is talált...","id":"20190628_Lama_lamaeskuvo_Katica_Tanya_Patca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e997e43-a8d8-4c11-89d7-3e816169dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b64fe08-d986-49ec-895d-01d58808b9cc","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Lama_lamaeskuvo_Katica_Tanya_Patca","timestamp":"2019. június. 28. 14:00","title":"“Megvolt a veszélye, hogy rúgásban végződik a kapcsolat” – lámaesküvőn jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","shortLead":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","shortLead":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","id":"20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db385f5a-a0c0-4d12-bb3d-4092e099455e","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","timestamp":"2019. június. 28. 11:45","title":"Dalai láma: \"Tartsuk meg Európát az európaiaknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","shortLead":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","id":"20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7295f0c4-c227-4ea4-9f72-5d93e1402b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","timestamp":"2019. június. 28. 04:08","title":"Ez még az orosz autós videókból is extrém: porral oltóval fújják az út szélén a traffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbc9f03-bc27-4ed7-9282-70fc164cf0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint az ismerőse konyhakésével.","shortLead":"Mármint az ismerőse konyhakésével.","id":"20190628_Sajat_konyhakesevel_rabolta_ki_ismeroset_4_ev_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dbc9f03-bc27-4ed7-9282-70fc164cf0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662a6151-4559-4805-ba2c-4356cd19c8fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Sajat_konyhakesevel_rabolta_ki_ismeroset_4_ev_fegyhaz","timestamp":"2019. június. 28. 09:48","title":"Saját konyhakésével rabolta ki ismerősét: 4 év fegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","shortLead":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","id":"20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7606548b-0205-4468-a5b5-1ad1777d9ff4","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","timestamp":"2019. június. 28. 09:42","title":"Az Átrium megválik munkatársainak 90 százalékától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c558657-595c-4b10-a331-dc5ccb8e8168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter és a Mars pályája között található Psyché 16 nevű aszteroida különlegessége, hogy fémből – többek között aranyból és platinából – van. Egyelőre sok a kérdőjel körülötte.","shortLead":"A Jupiter és a Mars pályája között található Psyché 16 nevű aszteroida különlegessége, hogy fémből – többek között...","id":"20190628_szonda_aszteroida_psyche_16_nasa_kuldetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c558657-595c-4b10-a331-dc5ccb8e8168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065dca64-4696-4fe3-a1a1-4f164c0e27e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_szonda_aszteroida_psyche_16_nasa_kuldetes","timestamp":"2019. június. 28. 14:03","title":"Szondát küld a NASA az aszteroidához, ami minden embert milliárdossá tenne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]