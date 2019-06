Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","shortLead":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","id":"20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12c5e84-3731-42b9-b612-9276f737abe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 29. 09:30","title":"Öt autó karambolozott az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","shortLead":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","id":"20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82be305-afa1-4b85-8455-edeed7d3d4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","timestamp":"2019. június. 29. 08:38","title":"Szálasira emlékeztek, majd elmentek a VOLT-ra zenélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2","c_author":"","category":"kultura","description":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","shortLead":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","id":"20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71320902-40e9-4fa2-8fac-f963c6a17d6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. június. 30. 13:59","title":"143 ezren vettek részt az idei VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó dolgozik csütörtök óta folyamatosan.","shortLead":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó...","id":"20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795925-986b-4d25-9c70-6100ce12b045","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 08:44","title":"Még ötezer lakásban nincs áram a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b293f1-cf07-438d-82da-ab186f944f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg kudarcélménye volt Molnár Áron színésznek, aki noÁr néven szólal meg közéleti kérdésekben, de megpróbálja azt termékeny energiává alakítani.","shortLead":"Rengeteg kudarcélménye volt Molnár Áron színésznek, aki noÁr néven szólal meg közéleti kérdésekben, de megpróbálja azt...","id":"20190629_noAr_Lesz_majd_egy_orszag_is_kint_az_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b293f1-cf07-438d-82da-ab186f944f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54185d1-7d81-4048-8fc1-494b75e971fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_noAr_Lesz_majd_egy_orszag_is_kint_az_utcan","timestamp":"2019. június. 29. 10:22","title":"noÁr: Lesz majd egy ország is kint az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek adósságcsapdába kerüljenek. Novák Katalin szerint erre jó az adósságfék: legfeljebb a fizetések fele mehet el hiteltörlesztésre.","shortLead":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek...","id":"20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c266172-099a-48d8-b502-570dda7f1b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","timestamp":"2019. június. 30. 14:45","title":"Novák Katalin szerint nem adósságcsapda, ha valaki fizetésének a fele elmegy hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]