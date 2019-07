Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","shortLead":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","id":"20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f10f04-d82a-47ed-9841-953b26f457ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","timestamp":"2019. július. 02. 17:29","title":"Vége az utolsó Odeonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","shortLead":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","id":"20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb36e7-d7df-4178-825b-4261e712da82","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","timestamp":"2019. július. 02. 11:51","title":"Hatalmas fehér cápa úszott a szörfösök felé, amikor egy drónpilóta kiszúrta a levegőből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több fiatal fog elmenni.","shortLead":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több...","id":"20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8f882-f532-4636-823d-44d4b6da4eea","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","timestamp":"2019. július. 03. 09:04","title":"Kerpel-Fronius: Minél többet gyűr maga alá a maffiaállam, annál rosszabb lesz itt élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemzés szerint az EP-választás után is stabilan vezeti a pártok népszerűségi listáját a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Az elemzés szerint az EP-választás után is stabilan vezeti a pártok népszerűségi listáját a Fidesz-KDNP.","id":"20190702_A_Nezopont_szerint_a_Ketfarkuak_tamogatottsaga_eleri_a_bejutasi_kuszobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95194a55-712e-4ea8-b804-978b4c949bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_A_Nezopont_szerint_a_Ketfarkuak_tamogatottsaga_eleri_a_bejutasi_kuszobot","timestamp":"2019. július. 02. 13:44","title":"A Nézőpont szerint a Kétfarkúak támogatottsága eléri a bejutási küszöböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb35b41-25e3-4e44-9c2b-63ee319bf95e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.27/201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","timestamp":"2019. július. 03. 00:00","title":"Baljós árnytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online számlázóprogramot használó magyar kkv-k aránya. Ugyanakkor ez is arra volt csak elég, hogy kicsit szépítsük a statisztikát, hiszen a cégek 70 százaléka továbbra is papíralapon számláz.","shortLead":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online...","id":"20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a549c-e570-45c5-9fe5-b04aa0b6a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","timestamp":"2019. július. 03. 11:15","title":"Mi az, amiből egy év alatt háromszor annyi lett a magyar cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80092db5-f25a-4dc8-97d4-952b033f4ff2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a tavaly debütált X5 kupésra faragott testvérmodellje, a csapott hátú X6.","shortLead":"Megérkezett a tavaly debütált X5 kupésra faragott testvérmodellje, a csapott hátú X6.","id":"20190703_hivatalos_530_loerovel_tamad_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80092db5-f25a-4dc8-97d4-952b033f4ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd8038-43f6-4cb8-bbed-dcd0983d46d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_hivatalos_530_loerovel_tamad_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 03. 08:21","title":"Hivatalos: 530 lóerővel támad a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]