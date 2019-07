Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es holdra szállást.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es...","id":"20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159aa79a-315d-434f-a76d-ac91536cf9d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","timestamp":"2019. július. 02. 18:03","title":"Fontos döntést hozott a NASA, ami segítheti a visszatérést a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak, ám a Pókember: Idegenben kedves, gyors s persze irtó látványos szuperhősfilm – ráadásul Jake Gyllenhaal alakítása az egyik legnagyszerűbb a franchise történetében. Kritika.","shortLead":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak...","id":"20190703_pokember_kritika_marvel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd7f6ad-9e7e-42a5-9528-cdae231f26a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_pokember_kritika_marvel","timestamp":"2019. július. 03. 20:00","title":"Van élet a Végjáték után: remek móka az új Pókember-mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","shortLead":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","id":"20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831f107-8989-417d-a83a-b3b96f5133ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","timestamp":"2019. július. 02. 20:24","title":"Verekedtek a Lupa-tónál, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c65b1-e901-4bd4-816e-d68b633cfa06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber nincs a jelöltek között, a jelek szerint a Néppárt frakcióvezetőjeként folytatja. ","shortLead":"Manfred Weber nincs a jelöltek között, a jelek szerint a Néppárt frakcióvezetőjeként folytatja. ","id":"20190702_Kiteritette_lapjait_az_Europai_Parlament_megvan_az_elnokjeloltek_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c65b1-e901-4bd4-816e-d68b633cfa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793a2159-79ef-4b19-90b5-9b72d626e16b","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiteritette_lapjait_az_Europai_Parlament_megvan_az_elnokjeloltek_listaja","timestamp":"2019. július. 02. 23:17","title":"Kiterítette lapjait az Európai Parlament, megvan az elnökjelöltek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a971ae5-5ffa-4646-b4dd-6a29c501c6ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén áramkimaradást szenvedett el a Toshiba és a Western Digital közös gyára Japánban. A 13 percig tartó incidens elég volt ahhoz, hogy 6 000 000 000 GB-tal kevesebb memória kerüljön a piacra.","shortLead":"Június közepén áramkimaradást szenvedett el a Toshiba és a Western Digital közös gyára Japánban. A 13 percig tartó...","id":"20190702_ssd_toshiba_western_digital_aramszunet_flash_memoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a971ae5-5ffa-4646-b4dd-6a29c501c6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b1593-87cc-4b56-a7f7-3ee4aa081720","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ssd_toshiba_western_digital_aramszunet_flash_memoria","timestamp":"2019. július. 02. 08:03","title":"13 perc áramkimaradás miatt drágulhatnak az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]