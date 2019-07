Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36a5c706-7c16-4412-b546-2bea2827489b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","id":"20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a5c706-7c16-4412-b546-2bea2827489b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed9e1a5-9ea4-441e-8cfc-cc32b4d26277","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"A volt német külügyminiszter felmondaná a kormánykoalíciót Ursula von der Leyen jelölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt, a végtagjai elszíneződtek.","shortLead":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig...","id":"20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd957437-7512-4e02-b9e5-040dcf087305","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","timestamp":"2019. július. 03. 07:20","title":"Majdnem meghalt egy magyar fiú, mert az anyja a neki felírt tapasszal kezelte a fájdalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online számlázóprogramot használó magyar kkv-k aránya. Ugyanakkor ez is arra volt csak elég, hogy kicsit szépítsük a statisztikát, hiszen a cégek 70 százaléka továbbra is papíralapon számláz.","shortLead":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online...","id":"20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a549c-e570-45c5-9fe5-b04aa0b6a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","timestamp":"2019. július. 03. 11:15","title":"Mi az, amiből egy év alatt háromszor annyi lett a magyar cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","shortLead":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","id":"20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a41645-2750-4465-ba3a-1bcdf0c2dd1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","timestamp":"2019. július. 04. 05:35","title":"Milliárdos segélyt nyújtana a Boeing a hibás gépei miatt meghaltak családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","shortLead":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","id":"20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7105f6da-a16e-4c66-9467-92e30facb9fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","timestamp":"2019. július. 03. 16:43","title":"Eltűnt 15 éves fiút keresnek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c72b64f-91a0-4483-845d-604621e7077f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alabamai ügyészség ejtette a vádat.\r

\r

","shortLead":"Az alabamai ügyészség ejtette a vádat.\r

\r

","id":"20190704_Megsem_all_birosag_ele_a_hasba_lott_no_aki_igy_vesztette_el_a_magzatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c72b64f-91a0-4483-845d-604621e7077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4321e60f-97d5-4845-9120-fe5c0364a3ab","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Megsem_all_birosag_ele_a_hasba_lott_no_aki_igy_vesztette_el_a_magzatat","timestamp":"2019. július. 04. 06:36","title":"Mégsem áll bíróság elé a hasba lőtt nő, aki így vesztette el a magzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől is lezárják, kizárólag a gyalogosok használhatják.","shortLead":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és...","id":"20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c301a-1b7f-4ae4-a1ee-67644c63131e","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 03. 14:53","title":"Újra a gyalogosoké lesz a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","shortLead":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","id":"20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8355e3c4-3863-4b4d-8c28-cb61919bbb01","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","timestamp":"2019. július. 03. 14:04","title":"Mutatjuk az első hivatalos képeket a Witcher-sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]