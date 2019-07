Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2400 év alatt megtérülő beruházás után a kínaiak további lehetőségeket látnak az együttműködésben.\r

\r

","shortLead":"A 2400 év alatt megtérülő beruházás után a kínaiak további lehetőségeket látnak az együttműködésben.\r

\r

","id":"20190705_Kina_remeli_a_BelgradBudapest_vasutvonal_utan_utakat_hidakat_es_energatikai_projekteket_is_megvalosit_Magyarorszaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91da99e-61fd-41b4-8ddd-95c8101ab781","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Kina_remeli_a_BelgradBudapest_vasutvonal_utan_utakat_hidakat_es_energatikai_projekteket_is_megvalosit_Magyarorszaggal","timestamp":"2019. július. 05. 15:41","title":"Kína reméli, a Belgrád-Budapest vasútvonal után utakat, hidakat és energatikai projekteket is megvalósít Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","id":"20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ffa3b3-55cc-4eb1-9fb2-8254dfa2c6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:06","title":"Újabb Hableány-áldozatot találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van az a pénz.","shortLead":"Van az a pénz.","id":"20190707_Hiaba_nincs_csapat_akkor_is_epul_a_milliardos_sportcsarnok_Veresegyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf9a663-1e54-46e9-b463-6f9e53548e4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hiaba_nincs_csapat_akkor_is_epul_a_milliardos_sportcsarnok_Veresegyhazan","timestamp":"2019. július. 07. 10:55","title":"Hiába nincs csapat, akkor is épül a milliárdos sportcsarnok Veresegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották meg. A mentésről videó is készült.","shortLead":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották...","id":"20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d584991-218c-4ac3-84c7-6816ce1aefe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"Kutyát mentettek a brit tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","shortLead":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","id":"20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ec019-0409-478d-aa17-961c7856797f","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"\"Zsiványságból\" kamerázta be a tulaj a balatoni apartmanok fürdőszobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy a hőmérséklet. Kedd reggeltől száraz idő várható. ","shortLead":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy...","id":"20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaf759b-afb5-4325-9650-9ae6cbea374b","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","timestamp":"2019. július. 07. 11:34","title":"Egy időre vége a kánikulának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]