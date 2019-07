Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába?","shortLead":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját...","id":"20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341a936-98fd-48c2-b114-991b7cae5cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","shortLead":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","id":"20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b7d58a-cb66-46c6-ac88-9ec27cd17e3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","timestamp":"2019. július. 11. 09:58","title":"Pócsmegyeren tűnt fel a legújabb magyar autós szürrealizmus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","shortLead":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","id":"20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f84a3e9-26df-47bb-859e-29c11abc31af","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 14:00","title":"Választási csalás gyanúja miatt felfüggesztették az örmény szószóló mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7587499-2747-47d1-934c-53acafe21d2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a 25. James Bond film színészgárdájának áprilisi bejelentésén \"elfelejtették\" közölni velünk, hogy Christoph Waltz is feltűnik majd a filmben, a színészt kiszúrták a 007-es forgatásán. ","shortLead":"Bár a 25. James Bond film színészgárdájának áprilisi bejelentésén \"elfelejtették\" közölni velünk, hogy Christoph Waltz...","id":"20190712_A_zsenialis_Christoph_Waltz_ujra_gonoszkent_ter_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7587499-2747-47d1-934c-53acafe21d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee07a88-0c88-446f-a0c5-f5ab7025d157","keywords":null,"link":"/elet/20190712_A_zsenialis_Christoph_Waltz_ujra_gonoszkent_ter_vissza","timestamp":"2019. július. 12. 13:31","title":"A zseniális Christoph Waltz újra gonoszként tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","shortLead":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","id":"20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9673c28-ba4b-440f-9dd7-cd40630ecbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","timestamp":"2019. július. 10. 20:22","title":"Medián: Erősödött a DK és a Momentum, az LMP szavazótábora a felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","shortLead":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","id":"20190712_strand_furdo_jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6ed395-cb68-4158-ba3a-475fd9a65bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_strand_furdo_jozsefvaros","timestamp":"2019. július. 12. 12:38","title":"500 főt befogadni képes strand épülhet Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]