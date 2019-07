Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","shortLead":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","id":"20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844658a4-1217-4ee9-848d-b81df1fdf592","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. július. 13. 14:25","title":"Kongresszust tartott a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodást, mert azt hivatali elődje, Barack Obama írta alá az USA részéről - ez derül ki azokból a kiszivárogtatott bizalmas diplomáciai táviratokból, amelyeket a volt washingtoni brit nagykövet küldött a londoni külügyminisztériumnak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység...","id":"20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c28c7-c238-44ad-9385-041a299864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2019. július. 14. 07:15","title":"Kiderült, miért mondta fel Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekmények kivizsgálását követelő több ezer tüntetővel.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által...","id":"20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983619fb-65a5-4a7d-8066-83959f9c5550","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","timestamp":"2019. július. 14. 19:55","title":"Ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. ","shortLead":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán...","id":"20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac026c-3e51-49fd-8cb2-558feaf349c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","timestamp":"2019. július. 13. 07:00","title":"Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]