[{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","shortLead":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","id":"20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2cd1d4-9074-43fa-ab80-3c70c225229a","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","timestamp":"2019. július. 13. 12:28","title":"Kihúzták a szovjet bomba méregfogát, haza lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Áll a bál Nagy-Britannia és az USA között előbbi nagykövete miatt, akit Trump \"nagyon buta embernek\" titulált. Ezzel azonban komoly kárt okozott a brit-amerikai kapcsolatokban is, márpedig az angolok a legrégebbi szövetségesnek számítanak. ","shortLead":"Áll a bál Nagy-Britannia és az USA között előbbi nagykövete miatt, akit Trump \"nagyon buta embernek\" titulált. Ezzel...","id":"20190712_trump_darroch_nagykovet_nagybritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dce079e-7c0f-47dc-a54d-3a616d24c626","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_trump_darroch_nagykovet_nagybritannia","timestamp":"2019. július. 12. 20:00","title":"Trump most valóban túl messzire ment?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a brit dalszerző-énekes negyedik stúdióalbuma, amelyen Bruno Marstól kezdve Eminemig a popzene legfontosabb előadóival született dalai hallhatók. Az album meghallgatható, a magyar közönség pedig jobban teszi, ha memorizálja a számokat, mert biztosan fogunk belőlük hallani néhányat Ed Sheeran szigetes koncertjén. ","shortLead":"Kijött a brit dalszerző-énekes negyedik stúdióalbuma, amelyen Bruno Marstól kezdve Eminemig a popzene legfontosabb...","id":"20190712_Ezt_fogja_hallani_a_Szigeten__megjelent_Ed_Sheeran_uj_albuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446cd363-6fc1-4fbe-8e3b-3e0d4cedb492","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ezt_fogja_hallani_a_Szigeten__megjelent_Ed_Sheeran_uj_albuma","timestamp":"2019. július. 13. 08:30","title":"Ezt fogja hallani a Szigeten - megjelent Ed Sheeran új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai eredetű termékből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt kéri, akiknek a háztartásában van az ismertetett azonosítójú étkészletből, ne használják.","shortLead":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai...","id":"20190712_nebih_visszahivas_melamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b62d18-cd28-4a5c-b7cc-bde84cf89206","keywords":null,"link":"/kkv/20190712_nebih_visszahivas_melamin","timestamp":"2019. július. 12. 18:36","title":"Veszélyes gyerekétkészletet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","shortLead":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","id":"20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8e407-6877-4e59-8c9a-883dc8b843c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","timestamp":"2019. július. 13. 12:24","title":"Óriási bírság néz ki a Facebooknak, de meg se rezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","shortLead":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","id":"20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7acf51f-496a-428b-82ab-07a56a565d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. július. 12. 21:21","title":"Ennyi mindent még nem tudott meg Orbán Viktorról egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak az ENSZ Phenjant sújtó büntetőintézkedései - olvasható a világszervezet több jelentésében, amelyekről vasárnap számolt be a Yonhap japán hírügynökség.","shortLead":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak...","id":"20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582db908-dc71-4cf4-b6d8-8a0518b7c5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","timestamp":"2019. július. 14. 06:45","title":"Japán átvert mindekit, éveken át tiltott árut szállított Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]