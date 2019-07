Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","shortLead":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","id":"20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1dc849-2262-44df-9444-16c09d3829cd","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 13. 19:40","title":"Őssejtbankál nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","shortLead":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","id":"20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c47dd-865e-4d1e-8eec-8a4632daa07e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","timestamp":"2019. július. 15. 09:34","title":"Tizenhárom év után szabadult az olaszliszkai lincselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","shortLead":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","id":"20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99085ca1-db15-405e-a2ce-96eccc9cb6dc","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","timestamp":"2019. július. 13. 20:35","title":"Magára hagyott Táncszínház - érdektelen érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","shortLead":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","id":"20190715_kvantum_osszefonodas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f415505-806a-4998-bce8-953731fb74bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_kvantum_osszefonodas_foto","timestamp":"2019. július. 15. 09:03","title":"A világon elsőként sikerült lefotózni Einstein tévedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","shortLead":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","id":"20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1b004-5af9-4003-9ae0-02a90d0c50d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","timestamp":"2019. július. 15. 12:27","title":"Ettől még egy orosz autós is kiakadt, a forgalmi sáv közepén volt a szalagkorlát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]