Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus megölésével – közölte a krétai rendőrség. Őrizetbe vettek egy másik férfit is, aki a cinkosa lehet.","shortLead":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus...","id":"20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da70d2d-f657-48ea-ba80-dec99de0bd32","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","timestamp":"2019. július. 16. 20:41","title":"Beismerő vallomást tett az amerikai biológus feltételezett gyilkosa Krétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Vádat emeltek ellene.","id":"20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a87efc2-0a21-4b84-82e4-59bfb8be4762","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","timestamp":"2019. július. 16. 11:33","title":"Nyelvvizsga-bizonyítványt hamisított egy olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","shortLead":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","id":"20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249d2b4-dac4-4265-954d-d6af155acc95","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","timestamp":"2019. július. 15. 11:32","title":"Bayer Zsolt nem győzi bizonygatni, hogy ő egészséges heteroszexuális férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán kedden bejelentette, hogy több hónapos korlátozás után teljesen megnyitja légterét a polgári légi forgalom előtt.","shortLead":"Pakisztán kedden bejelentette, hogy több hónapos korlátozás után teljesen megnyitja légterét a polgári légi forgalom...","id":"20190716_Ujra_beengedi_a_civil_repulogepeket_Pakisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f79e80-515e-44cf-b656-ba9b81074637","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Ujra_beengedi_a_civil_repulogepeket_Pakisztan","timestamp":"2019. július. 16. 08:55","title":"Újra beengedi a civil repülőgépeket Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","shortLead":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","id":"20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfe229-29e8-4716-becb-ba42e6a5c0f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"A nap fotói: Álruhában járt nálunk az autós iparág egyik igazi nagyura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy meg nem nevezett magyar megrendelővel írta alá eddigi legnagyobb szerződését az OTT-One, amely 5 millió részvényt is értékesít.","shortLead":"Egy meg nem nevezett magyar megrendelővel írta alá eddigi legnagyobb szerződését az OTT-One, amely 5 millió részvényt...","id":"20190715_2_milliardos_uzletet_kotott_a_magyar_OTTOne_informatikai_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954dfd0d-66fa-4bef-9c88-eb9533538225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_2_milliardos_uzletet_kotott_a_magyar_OTTOne_informatikai_ceg","timestamp":"2019. július. 15. 15:10","title":"2 milliárdos üzletet kötött a magyar OTT-One informatikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","id":"20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec4d5c7-f86d-43ef-b23e-3b46ebe19a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","timestamp":"2019. július. 16. 16:02","title":"Teljesen be kell kamerázni azt az autópálya-szakaszt, ahol a leállósávban is lehetne autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]