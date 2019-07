Szenzációs idővel nyitott Hosszú Katinka a vizes vb-n

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85cbc2e3-e45a-4bc2-accb-06c9359b208c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt a válasz a korábbi ellenzéki tüntetéshullámra.","shortLead":"Ez volt a válasz a korábbi ellenzéki tüntetéshullámra.","id":"20190720_Szazezer_nyugdijas_tuntetett_Hongkongban_a_varosvezetes_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85cbc2e3-e45a-4bc2-accb-06c9359b208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796657b5-d2f6-4c0f-9a31-76629e411dee","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Szazezer_nyugdijas_tuntetett_Hongkongban_a_varosvezetes_mellett","timestamp":"2019. július. 20. 21:08","title":"Százezer nyugdíjas tüntetett Hongkongban a városvezetés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","shortLead":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","id":"20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe1b4f-eec7-4460-9417-08a0fd35f9c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","timestamp":"2019. július. 19. 19:28","title":"Vizsgálják, miért a Coca Cola szponzorálta a román EU-elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán pedig azt közölte, a viszonosság elvét használta csak, lépése válasz egy iráni olajszállító korábbi lefoglalására.\r

\r

","shortLead":"Irán pedig azt közölte, a viszonosság elvét használta csak, lépése válasz egy iráni olajszállító korábbi...","id":"20190720_London_fenyegeti_Irant_a_lefoglalt_tankerhajo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab68bf9-f312-4cc6-bdf2-2de538c3e486","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_London_fenyegeti_Irant_a_lefoglalt_tankerhajo_miatt","timestamp":"2019. július. 20. 15:48","title":"London fenyegeti Iránt a lefoglalt tankerhajó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d39da2d-c45e-4c18-801b-1674936986f0","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Ha úgy tetszik, ki se kell tenni a lábunkat itthonról, utazhatunk úgy is, ha kevertetünk magunknak egy-egy ikonikus koktélt. A legjobb persze a szülőhelyükön kortyolni. Legendák nyomába szegődtünk.","shortLead":"Ha úgy tetszik, ki se kell tenni a lábunkat itthonról, utazhatunk úgy is, ha kevertetünk magunknak egy-egy ikonikus...","id":"20190719_Koktellal_a_vilag_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d39da2d-c45e-4c18-801b-1674936986f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29711fec-ba57-4006-bb0c-9dccc05215ad","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Koktellal_a_vilag_korul","timestamp":"2019. július. 19. 17:40","title":"Koktéllal a világ körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","id":"20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ce97-7d33-44ee-9a6c-c98adb1bbc03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","timestamp":"2019. július. 19. 19:31","title":"Hétfőn kezdődik a budapesti Szentendrei út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5714b9-177b-4db1-8dc9-2c6023e222ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két, egyelőre ismeretlen férfi vette el egy harmadik mobilját Budapesten.","shortLead":"Két, egyelőre ismeretlen férfi vette el egy harmadik mobilját Budapesten.","id":"20190719_kifosztas_alvo_utas_busz_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5714b9-177b-4db1-8dc9-2c6023e222ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117095b-c445-40ac-aef3-5961d1051e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_kifosztas_alvo_utas_busz_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. július. 19. 13:20","title":"Alvó utast fosztottak ki, keresi őket a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]