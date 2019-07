Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791e658-e8ac-4aa2-a606-9c88fa29ffd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szokatlanul agresszív volt a tűzoltók szerint. ","shortLead":"Az állat szokatlanul agresszív volt a tűzoltók szerint. ","id":"20190723_Orakba_telt_mire_leszedtek_egy_tetore_maszott_tehenet_a_lengyel_tuzoltok__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c791e658-e8ac-4aa2-a606-9c88fa29ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd143654-6793-4eec-8346-79e717ecad9e","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Orakba_telt_mire_leszedtek_egy_tetore_maszott_tehenet_a_lengyel_tuzoltok__fotok","timestamp":"2019. július. 23. 20:57","title":"Órákba telt, mire leszedtek egy tetőre mászott tehenet a lengyel tűzoltók - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7995fd9e-a254-430b-ae79-8bd972b46a8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beválogatta Valló Bertát a világ legjelentősebb képzőművészeti könyvkiadója, a Taschen a 100 legjobb illusztrátor közé. ","shortLead":"Beválogatta Valló Bertát a világ legjelentősebb képzőművészeti könyvkiadója, a Taschen a 100 legjobb illusztrátor közé. ","id":"20190722_A_vilag_szaz_legjobb_illusztratora_koze_kerul_egy_magyar_alkoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7995fd9e-a254-430b-ae79-8bd972b46a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b784d77e-b44a-424a-8968-5841504be0fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_A_vilag_szaz_legjobb_illusztratora_koze_kerul_egy_magyar_alkoto","timestamp":"2019. július. 22. 14:23","title":"A világ száz legjobb illusztrátora közé került egy magyar alkotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","shortLead":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","id":"20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58e6ef-b91a-4238-9c13-d1b304d654cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","timestamp":"2019. július. 23. 21:45","title":"Durva pusztítást végeztek az erdőtüzek Portugáliában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnökön is nagy a nyomás a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Az amerikai elnökön is nagy a nyomás a klímaváltozás miatt.","id":"20190722_Hosegriadot_fujtak_EszakAmerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb25410-1aaa-474e-8897-ef982abb634f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hosegriadot_fujtak_EszakAmerikaban","timestamp":"2019. július. 22. 16:46","title":"Hőségriadót fújtak Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","shortLead":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","id":"20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750ae63-da14-4c4b-851e-e2ff02223946","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","timestamp":"2019. július. 23. 13:03","title":"Hamarosan érkezhet a világ első 64 MP-es okostelefonja, de nem attól, akitől a leginkább várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyarnak majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán Viktor Tusnádfürdőn.","shortLead":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán...","id":"20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f5e20-6bd1-4b87-bcc2-98b9d5486ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. július. 23. 09:47","title":"A gazdasági veszélyekről beszél Orbán Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]