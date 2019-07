Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","shortLead":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","id":"20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc887062-353e-4094-843a-3516ab4d73cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","timestamp":"2019. július. 26. 15:17","title":"Lovasi András: Szívből gyűlölöm a pártpolitika kicsinyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet. Az előrejelzések szerint az Európába betört második hőhullám épp erre a területre tart.","shortLead":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet...","id":"20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9453a27-1ada-450e-a85d-3da2a9bafc3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","timestamp":"2019. július. 26. 15:03","title":"Ez bizony baj: Grönland felé tart a hőmérsékleti rekordokat döntő európai hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d919ba55-ae4b-4c06-b606-4510014bf1ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","shortLead":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","id":"20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd8afa-f065-413f-9e21-429840dc435e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","timestamp":"2019. július. 27. 12:18","title":"Videó: simán beszólt egy magyar autós az út szélén traffizó rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint egymilliárdan használják az androidos Google Fotókat. Ez az alkalmazás kapott most egy hasznos új funkciót: nem kell megnyitni tartalmakat, hogy lássuk, mit rejtenek.","shortLead":"Már több mint egymilliárdan használják az androidos Google Fotókat. Ez az alkalmazás kapott most egy hasznos új...","id":"20190727_androidos_google_fotok_video_elonezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ff896-4268-4cba-8641-2f6f855613bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_androidos_google_fotok_video_elonezet","timestamp":"2019. július. 27. 13:03","title":"Androidos és használja a Google Fotókat? Kapott az app egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13 éves fiú úgy döntött, csinál egyet a fivérének.","shortLead":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13...","id":"20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c39ddab-e31c-47aa-9286-11a50883285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","timestamp":"2019. július. 25. 20:03","title":"Nem engedhette meg magának a külső akkumulátort, a 13 éves öccse csinált neki egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","shortLead":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","id":"20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c14d85-02b1-4552-a5c5-17dd90706cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","timestamp":"2019. július. 25. 20:37","title":"Kétmillió 700 ezer forintba került Harrach és Semjén szentpétervári hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]