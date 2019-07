Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","shortLead":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","id":"20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0ba2d-cd1b-4b1a-b3e9-7f03153df1de","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 25. 19:24","title":"Mégis a helyén maradhat a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról egy kerekasztal-beszélgetésen.\r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról...","id":"20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3de99b-c333-441a-82e6-cd96902c8e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Gulyás Gergely: A DK Európa egyik legszélsőségesebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. ","shortLead":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti...","id":"20190725_Jolsvai_Andras_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e4249-2c5d-47ce-af48-c1707fa72ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Jolsvai_Andras_interju","timestamp":"2019. július. 25. 15:18","title":"\"Elolvastam őket, és mire felocsúdtam, kész volt a regény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","shortLead":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","id":"20190726_jegeso_zala_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60966210-fed5-4975-a140-ef1e916fdafa","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_jegeso_zala_megye","timestamp":"2019. július. 26. 16:06","title":"Nem, ez nem hó, csak ilyen sok jég esett Zala megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228ef4cf-0b37-4ea4-afab-5f48628bfead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve találták meg azt a szoftverhibát az Airbus A350-esek egyes modelljeinél, amihez most egy újabb légialkalmassági irányelvet adott ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség.","shortLead":"Két éve találták meg azt a szoftverhibát az Airbus A350-esek egyes modelljeinél, amihez most egy újabb légialkalmassági...","id":"20190726_repulesbiztonsag_airbus_a350_941","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228ef4cf-0b37-4ea4-afab-5f48628bfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdc9b84-4cec-48b2-9aa8-103ca197d11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_repulesbiztonsag_airbus_a350_941","timestamp":"2019. július. 26. 10:35","title":"149 óránként újra kell indítani az Airbus A350-es gépek egy részét, különben beüthet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől elnémul a szegedi Rádió 88, az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója.","shortLead":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől...","id":"20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75764b69-27f5-4464-ba21-7a63f606c896","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","timestamp":"2019. július. 26. 17:43","title":"Elnémul a szegedi Rádió 88, harmincan az utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]