[{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","shortLead":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","id":"20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a005fef-71f8-4c2f-b04c-bb0c389296ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. július. 30. 08:43","title":"Év végén távozik a Budapest Airport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak elbúcsúzni tőle, de ez adott neki erőt.","shortLead":"Nem tudja megbocsátani magának, hogy külföldön volt, amikor férje, Andy Vajna meghalt. A patológián tudott csak...","id":"20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed280af-14a2-472b-a5bc-f00ce38cbb87","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Vajna_Timea_Andy_Vajna_Tv2_interju_Gonczi_Gabor","timestamp":"2019. július. 30. 18:46","title":"Vajna Tímea az örökségről: Nem biztos, hogy akár egyetlen fillért is kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben pártolnak át épp esélyesebbnek tűnő pártokhoz. De egyik párt sincs vezető szerepben, ahhoz kellene egy ellenzéki Orbán Viktor, ám ennek nyoma sincs. Az előválasztás siker volt az ellenzéknek, Kálmán Olga színre léptetése is jó ötlet volt, csak Kálmán rossz politikusi teljesítménye miatt végül kudarc lett.\r

\r

","shortLead":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben...","id":"20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcf34-6b63-4ef7-baea-23ff3aca1001","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. július. 30. 14:57","title":"Török Gábor: A nyomát sem látni egy ellenzéki Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai tudósok által kidolgozott módszer véget vethet az ember ősi ellenségének számító szúnyogok szaporodásának. Annyira hatékony, hogy alkalmazásával védett övezetek is kialakíthatók.","shortLead":"Egy kínai tudósok által kidolgozott módszer véget vethet az ember ősi ellenségének számító szúnyogok szaporodásának...","id":"20190729_szunyoginvazio_kinai_tudosok_szunyogok_szaporodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c468c1b-9ee7-478f-9b79-82b92ca1d6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_szunyoginvazio_kinai_tudosok_szunyogok_szaporodasa","timestamp":"2019. július. 29. 18:03","title":"Soha többet szúnyoginvázió? Csodamódszerre bukkantak kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","shortLead":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","id":"20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8cf4d1-5543-4707-a639-54e381afdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","timestamp":"2019. július. 29. 11:55","title":"Óriásit esett a Ryanair nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","shortLead":"A brazil futballsztárt szexuális zaklatással vádolta meg egy nő.","id":"20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9dc013-e8e1-4d88-a640-7dbcc1a8b481","keywords":null,"link":"/elet/20190730_neymar_nyomozas_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. július. 30. 05:12","title":"Nem talált bizonyítékot Neymar ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]