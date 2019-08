Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és a tényeken alapuljon.","shortLead":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és...","id":"20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6999e4-3b74-4d70-80aa-5ffc3478bfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Reagált a kormány a GRECO-jelentésre: rengeteget tettek a korrupció visszaszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért vagy videóért. ","shortLead":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért...","id":"20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87cbf84-a5d1-42bd-83c0-029a2036e8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","timestamp":"2019. július. 31. 15:25","title":"Aki 1,2 millió dollárt keres posztonként az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg. Ez leginkább annak a két északi szélesszájú orrszarvúnak jó hír, amely az alfajból még él - mindketten nőstények ugyanis. De az első északi orrszarvúbébik csak 10-20 év múlva születhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg...","id":"20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2209e2-7851-483c-8fce-7ea7f3d8ea78","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","timestamp":"2019. július. 31. 19:33","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy megmenekülhet az északi szélesszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP viszont állítja, kirekesztették a tárgyalásokról.\r

\r

","shortLead":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP...","id":"20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c795-d3a4-4054-98c2-112fb93c834f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:38","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.","shortLead":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási...","id":"20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d252c-56c6-43f5-985d-1f8caf68c77c","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:07","title":"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]