[{"available":true,"c_guid":"73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi forrásokra hivatkozva a Jutarnji List című zágrábi napilap.","shortLead":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi...","id":"20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4d2e0-70df-43e3-bfb2-9698cddd127e","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:43","title":"Egy Igor Nagy nevű férfi követte el a zágrábi vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizonytalanság az egyik legfőbb ok.","shortLead":"A bizonytalanság az egyik legfőbb ok.","id":"20190802_MTAugy_van_olyan_intezet_ahol_egy_ev_alatt_a_duplajara_nott_a_felmondasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03efadc0-ec73-417a-8154-17ac7bc7d98f","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_MTAugy_van_olyan_intezet_ahol_egy_ev_alatt_a_duplajara_nott_a_felmondasok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:13","title":"MTA-ügy: van olyan intézet, ahol egy év alatt a duplájára nőtt a felmondások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: A magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","shortLead":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","id":"20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d5fac-3bbd-480b-8e4d-51e0521a95bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:18","title":"Amerikának nem tetszik, hogy Magyarország tárt karokkal fogadta Putyin bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3df494-9a30-43d3-8e41-6b562186adc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Szerencsére\" befelé dőlt. ","shortLead":"\"Szerencsére\" befelé dőlt. ","id":"20190802_Cegledi_korhaz_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad3df494-9a30-43d3-8e41-6b562186adc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79892f91-a48f-435f-83e8-93124bd7294c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Cegledi_korhaz_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:14","title":"Leomlott a ceglédi kórház kerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős alkalmazáshoz – köztük játékokhoz – férhetnek hozzá további költségek nélkül az androidosok. Jön a Google Play Pass, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős...","id":"20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53b484-c29e-4690-9c90-6e46e09646ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Remek hír, ha androidos mobilja van: 1500 forintért rengeteg fizetős apphoz kap hozzáférést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]