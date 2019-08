Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","shortLead":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","id":"20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc17ee-28e6-41d9-92a3-4ce540ef61de","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:24","title":"Megszólalt egy büfés: ezért olyan drága minden a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én Rácalmáson.\r

\r

","shortLead":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én...","id":"20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e5036-3ad7-49ce-989c-b8953b9d6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:13","title":"Stílusos Vidéki Éttermiség újratöltve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei július több mint forró volt, soha ilyen meleget nem mértek még, mint most. A rosszabb: ezután csak még fülledtebb nyarak várhatók.","shortLead":"Az idei július több mint forró volt, soha ilyen meleget nem mértek még, mint most. A rosszabb: ezután csak még...","id":"20190805_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_julius_2019_hoseg_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7369fed6-3939-4be2-b0c0-f6c6408caa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_julius_2019_hoseg_melegrekord","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:03","title":"Hivatalos: a valaha mért legmelegebb hónap volt 2019 júliusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","shortLead":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","id":"20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb2d83-9004-47cb-bcac-b625f9aa122d","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:34","title":"A Mazsihisz elnöke aranyérmes lett a Maccabi játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt. A Magyar Közút közleményben reagált.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség nyomozást indított.","id":"20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7b991-16bb-4eab-8d06-ea86cefc5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:01","title":"Magyar férfi holtteste került elő egy amszterdami csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]