[{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","shortLead":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","id":"20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031fc77-f552-4337-a69e-775d5099b985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:55","title":"Nincs nyoma Orbán nagy ígéreteinek a magyar kormány klímatervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és mindennel szeretne a kormány foglalkozni a sport területén.","shortLead":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és...","id":"20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1320409-b6cd-4e32-934b-1564b5d471ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:20","title":"327 milliárdot költünk sportra jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","shortLead":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","id":"20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d9bd2-2e8c-4b84-9c2b-fdebfe998e04","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:28","title":"Tűzoltók mentettek ki egy bajba kerül gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","shortLead":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","id":"20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371506bc-cd34-4c93-8db9-eae8e1fbf3e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:03","title":"50 000 000 év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]