[{"available":true,"c_guid":"64ba5174-8367-41fb-8098-14cd13656869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítői pontosan tudták, hány éves, és azt is, hogy iskolába jár.","shortLead":"A kerítői pontosan tudták, hány éves, és azt is, hogy iskolába jár.","id":"20190813_Altalanos_iskolas_lanyt_futtattak_Foton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ba5174-8367-41fb-8098-14cd13656869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eafdf43-f8fd-4f81-b4f7-1933212a1b60","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Altalanos_iskolas_lanyt_futtattak_Foton","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:46","title":"Általános iskolás lányt futtattak Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány megvétózta a 2050-es uniós klímacélt, ezeket ráadásul akkor sem adták ki, mikor Szél Bernadett közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A történet most új epizóddal bővült: a független képviselő beperelte őket.","shortLead":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány...","id":"20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104f93e-3313-4831-8070-e2a30769ecc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:03","title":"Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, mi alapján vétózták meg az uniós klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","shortLead":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","id":"20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a2aa3d-ba33-49e0-960c-04c890456747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:18","title":"FINA-szabvány szerinti milliárdos uszodát építtet Velence, de nincs meg rá a pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365e10e-9b11-4516-a25a-b739ef53ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már lépten-nyomon megörökítjük az életünk fontosabb és jelentéktelenebb pillanatait, így mindenki fotósnak érezheti magát. De mennyit tud a fotózásról? Kvíz!","shortLead":"Ma már lépten-nyomon megörökítjük az életünk fontosabb és jelentéktelenebb pillanatait, így mindenki fotósnak érezheti...","id":"20190813_Fotozni_mar_mindenki_tud_de_mit_tud_a_fotozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365e10e-9b11-4516-a25a-b739ef53ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957f1e2-bcf2-4a63-904d-bed6d7c06b2b","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Fotozni_mar_mindenki_tud_de_mit_tud_a_fotozasrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:50","title":"Fotózni már mindenki tud, de mit tud a fotózásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A térség országai korábban többször bírálták Ausztráliát, mert úgy vélik, hogy nem tesz eleget a klímaváltozást okozó szennyezés kibocsátásának korlátozása érdekében.","shortLead":"A térség országai korábban többször bírálták Ausztráliát, mert úgy vélik, hogy nem tesz eleget a klímaváltozást okozó...","id":"20190813_Ausztralia_972_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_fordit_klimavedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb424bb6-a9dd-4596-bee2-4b3d0e27d0e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Ausztralia_972_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_fordit_klimavedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:29","title":"Ausztrália 97,2 milliárd forintnak megfelelő összeget fordít klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","shortLead":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","id":"20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffb475-30c2-462f-81b3-9434bfa961e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:33","title":"Ma éjjel érdemes kifeküdni a kertbe, jönnek a Perseidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]