[{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján mentünk egy hamburgereshez dolgozni, kemény volt. ","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján...","id":"20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab119f-fca6-404b-9edf-db31e1a5c1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:00","title":"Patakokban folyt az izzadság rólam, a szemem csípte a füst – élet a pult mögött, a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak.","shortLead":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további...","id":"20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b78fb-cadf-4c3a-b721-bb46a86c834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:03","title":"Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű motorcsónakot is.","shortLead":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű...","id":"20190814_Audi_RS5R_Sportback","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5d48f9-1828-4c37-a896-d47abd3a45ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Audi_RS5R_Sportback","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:21","title":"Az 530 lovas Audi RS5 mellé egy 800 lóerős motorcsónakot is ad az Abt-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D. Salinger műveit.","shortLead":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D...","id":"20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c435615d-8e4b-4547-9579-968c52baa616","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:33","title":"Jön a digitális Zabhegyező, bár Salinger talán ma sem adná ki így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","shortLead":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","id":"20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbed393-eba1-4c5b-8ed4-08c8eb822110","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:48","title":"Több nő szexuális zaklatással vádolja Placido Domingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","id":"20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c555e5-5a85-40d3-8b37-d100b335ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:56","title":"Ez a hétfő volt az év legmelegebb napja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]