[{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","id":"20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3798105-a216-43f2-8dc8-758e917bc504","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"Elvették az Emmitől a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha komolyan vesszük a műanyagmentes életet, a csapvízen kívül talán ez a legjobb választás. A szódavíz ráadásul hungarikum, és azt minden magyar tudja, hogy a fröccs mással nem is jó. A szódások számára mégsem hozott sikert a hulladékcsökkentésre irányuló akció. A helyzetről Szabó István szikvízgyártóval, az ipartestület elnökével beszélgettünk.","shortLead":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha...","id":"20190815_szikviz_szoda_hungarikum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc1ebf-bb1b-4e90-ba7b-077ff10561a8","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_szikviz_szoda_hungarikum","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:00","title":"A szódások országa vagyunk, mégis hagynánk, hogy kihaljon a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848956e-44af-4c6d-9d6b-fe2c979c2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leghíresebb szerepeit kellett előadniuk.","shortLead":"A leghíresebb szerepeit kellett előadniuk.","id":"20190816_John_Travolta_es_Jimmy_Fallon_megprobalta_eldonteni_melyikuk_a_jobb_Travolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1848956e-44af-4c6d-9d6b-fe2c979c2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d623d75c-f457-4100-82b7-8c224118df84","keywords":null,"link":"/elet/20190816_John_Travolta_es_Jimmy_Fallon_megprobalta_eldonteni_melyikuk_a_jobb_Travolta","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:43","title":"John Travolta és Jimmy Fallon megpróbálta eldönteni, melyikük a jobb Travolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","shortLead":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","id":"20190816_Horn_Gabor_Labhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b466a104-ee47-4073-8342-1fba876c4756","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Horn_Gabor_Labhoz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:45","title":"Horn Gábor: Lábhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","shortLead":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","id":"20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff95e2-6b38-4223-91a5-a3cb9f092849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:16","title":"Lábon lövi magát Amerika a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató dátumában történt az egyetlen változás.","shortLead":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató...","id":"20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fd5ac-faae-4b77-bd6a-a0e7c7739193","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:33","title":"A Huawei sem meri piacra dobni az összehajtható telefonját, tovább csúszik a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]