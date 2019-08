Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt olyan kutya, amely Biatorbágytól a Füvészkertig rohant félelmében. \r

","shortLead":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt...","id":"20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62ab3a3-b47a-4f63-94bd-8ea13ce2885f","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:58","title":"Vannak, akik rettegnek az augusztus 20-i tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös vonással bírnak, mégis teljesen más karakterűek. Melyik közülük a jobb, őszintébb roadster?","shortLead":"Három évtizedre visszatekintő múlt, nyitható tető és kiváló vezetési élmény. Jelen tesztalanyaink rengeteg közös...","id":"20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae30a47-8d6a-4926-af93-b47d38457a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d1a8b-2f2f-4798-80bc-a2d4ab492e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_bmw_z4_20i_m40i_mazda_mx5_teszt_menetproba_osszehasonlitas_sportauto_roadster","timestamp":"2019. augusztus. 18. 17:00","title":"Merjünk kicsit álmodni: Z4-es BMW-ket eresztettünk össze egy spéci Mazda MX-5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91117656-fd5a-4108-803b-06ef014c59fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190819_Orban_es_a_Willkommenskultur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91117656-fd5a-4108-803b-06ef014c59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2076638-d3d2-4625-99f5-9afba9d8c4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_es_a_Willkommenskultur","timestamp":"2019. augusztus. 19. 11:14","title":"Orbán és a Willkommenskultur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán 3-2-re győzött az újonc Zalaegerszeg ellen.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán...","id":"20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625a054-fbfa-408c-87f2-1fdfc7e08000","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:13","title":"Második meccsét is megnyerte a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

","shortLead":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

","id":"20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb44c68-5577-4db4-9db4-3bed09ec3ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:54","title":"Trump alelnökével, Mike Pence-szel indul újra 2020-ban a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11bc20f-fdd7-45b7-98fc-9eef2ffc5012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animációsfilm-készítő 86 évesen hunyt el Bristolban.","shortLead":"Az animációsfilm-készítő 86 évesen hunyt el Bristolban.","id":"20190818_Meghalt_Roger_Rabbit_animator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11bc20f-fdd7-45b7-98fc-9eef2ffc5012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37830e5b-03c7-4344-b188-e3c6aa7ad7b9","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Roger_Rabbit_animator","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:53","title":"Meghalt Roger nyúl megalkotója, Richard Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is megérkezett ez a funkció, igaz, egyelőre csak a WhatsApp bétába.","shortLead":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is...","id":"20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13525b2f-8c43-4420-a9e5-367bb44708bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:03","title":"Androidos és van WhatsApp a telefonján? Hamarosan kap egy rég várt új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]