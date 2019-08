Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","shortLead":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","id":"20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85821d23-8d74-4cf5-9479-383e8c728da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:12","title":"Most szaladjon a strandra, ha még napozni akar ezen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09495596-d1cd-46a3-a631-b79840056edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat is lehet a hatalom eszköze, a női divatot pedig az ókor óta jellemzi, hogy nem tudja olyannak elfogadni a női idomokat, amilyenek.","shortLead":"A divat is lehet a hatalom eszköze, a női divatot pedig az ókor óta jellemzi, hogy nem tudja olyannak elfogadni a női...","id":"20190822_Mit_arulnak_el_a_hatalomrol_a_szilikonmellek_es_a_plasztikazott_fenekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09495596-d1cd-46a3-a631-b79840056edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2ca417-59b7-4d47-ad4f-f0b888a62275","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Mit_arulnak_el_a_hatalomrol_a_szilikonmellek_es_a_plasztikazott_fenekek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:23","title":"Mit árulnak el a hatalomról a szilikonmellek és a plasztikázott fenekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","shortLead":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","id":"20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7f1e15-b692-4b1b-a481-27fc44a8136a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:21","title":"Megérkezett a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói érdekvédelmi szervezet tagjairól.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói...","id":"20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba34c7f-dd02-4030-905c-3a2b926290d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:44","title":"Fegyelmi jogkörével élt Handó Tünde a bírósági listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","shortLead":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","id":"20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b9cfa-66de-4c50-9c3c-906feac4fd91","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:07","title":"Péntekig meg kell érkezzen az értesítője, ha mégsem, irány a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a rendőrség, mi történt az elmúlt 120 órában.","shortLead":"Közzétette a rendőrség, mi történt az elmúlt 120 órában.","id":"20190821_Tizen_haltak_meg_az_utakon_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa0331-0571-480a-ab82-75bae1bf5a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Tizen_haltak_meg_az_utakon_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:35","title":"Tízen haltak meg az utakon a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, az eset idején O. Szilvesztert garázdaság miatt keresték a rendőrök.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, az eset idején O. Szilvesztert garázdaság miatt keresték a rendőrök.","id":"20190822_A_Polgaron_keselo_ferfi_a_gyilkossag_elott_kiirta_a_Facebookra_hogy_mikor_vegez_aldozataval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62fe7a-22a2-43b2-a9f3-451febce080e","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_A_Polgaron_keselo_ferfi_a_gyilkossag_elott_kiirta_a_Facebookra_hogy_mikor_vegez_aldozataval","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:56","title":"A Polgáron késelő férfi a gyilkosság előtt kiírta a Facebookra, hogy mikor végez áldozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]