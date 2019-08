Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építkezések 14 százaléka minimum egy évvel később készül el, mint ahogy azt eredetileg ígérték.","shortLead":"Az építkezések 14 százaléka minimum egy évvel később készül el, mint ahogy azt eredetileg ígérték.","id":"20190821_A_budapesti_lakasepitesek_tobb_mint_felet_nem_tudjak_hataridore_befejezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b05cb9-1552-4d5c-be50-0b5c933026b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190821_A_budapesti_lakasepitesek_tobb_mint_felet_nem_tudjak_hataridore_befejezni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:42","title":"A budapesti lakásépítések több mint felét nem tudják határidőre befejezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185b871-e4ad-4732-ab4c-ef60f69fac4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napig működött csupán a délnyugat-németországi Löffingenben lévő vidámpark legújabb mutatványa, egy minden irányban forgó körhinta. Karjai ugyanis kísértetiesen emlékeztettek egy hatalmas horogkeresztre, a náci szimbólum pedig tiltott az országban.","shortLead":"Néhány napig működött csupán a délnyugat-németországi Löffingenben lévő vidámpark legújabb mutatványa, egy minden...","id":"20190821_Bezartak_a_nemetorszagi_horogkereszt_korhintat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3185b871-e4ad-4732-ab4c-ef60f69fac4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb502d0-bba2-46b5-99ae-7bd394a8d3ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Bezartak_a_nemetorszagi_horogkereszt_korhintat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:46","title":"Bezárták a németországi „horogkereszt-körhintát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","shortLead":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","id":"20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92af89a-bd8f-42a1-8c85-819453412f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:05","title":"Zombivá teszi a csigákat a fejükbe költöző féreg - undorító videóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt nyilvánossá elé a saját betegségével, hogy többek között a szűréshez való hozzáálláson is változtasson.","shortLead":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt...","id":"20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66f7606-ae0c-432e-b990-c8a88df158f3","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:45","title":"Előbb-utóbb mindenki találkozik a rákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","shortLead":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","id":"20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e723bbb-9d4e-4600-868e-21ab9276847f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:31","title":"Azt hitték valami közúti szörnyet kaptak el a rendőrök, de minden papírja rendben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony Gergely között, azonban ezen kívül is van még 10 olyan csatatér – város vagy fővárosi kerület –, ahol éles verseny lesz az önkormányzati választáson a kormánypártok és az ellenzék között. Bár most csak a polgármesteri szék a tét, fél szemmel már mindenki 2022-re figyel.","shortLead":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony...","id":"20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f5246-2887-4c8d-891c-742c70822a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:30","title":"10 hely, ahol igazi versenyre kényszerül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","shortLead":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","id":"20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74e0d5a-f8ca-4b10-9200-98a283551434","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:11","title":"Bosszút állna a zaklatással vádolt menedzseren Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]