Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá egy nő. Miközben egy YouTube-videót nézett arról, hogyan kell drágakövet keresni.","shortLead":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá...","id":"20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c3eaf5-3676-448c-bb9d-576f08f257bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:03","title":"Megnézte a YouTube-on, hogy kell gyémántot keresni – aztán talált egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","shortLead":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","id":"20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3fac8d-e423-4663-9202-0f6cf610aaa0","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:26","title":"Elmondta a posta, hogyan kézbesíti a rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","shortLead":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","id":"20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943c6da5-a871-4627-894c-d1fb6dc3f656","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:12","title":"Megszűnhet az Abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","shortLead":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","id":"20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6478a4ad-6676-4bf4-b6e9-6ffae8685216","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:30","title":"Nagy Blanka belépett a Momentumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","shortLead":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","id":"20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe182d-3f09-4bfc-8dc7-ed6b26cbdc35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:45","title":"Új céget alapított feleségével Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]