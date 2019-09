Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebee442c-c3a5-4cbe-82a3-e64d506ea537","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Maxar Technologies nevű cég felvételeiből kiderül, hogy egy iráni tartályhajó közelítette meg a szíriai partokat.","shortLead":"Az amerikai Maxar Technologies nevű cég felvételeiből kiderül, hogy egy iráni tartályhajó közelítette meg a szíriai...","id":"20190907_Muholdfelvetelek_szerint_valami_nyugtalanito_jelent_meg_Sziria_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebee442c-c3a5-4cbe-82a3-e64d506ea537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3d91-b965-4bdb-b36f-382aa4561edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Muholdfelvetelek_szerint_valami_nyugtalanito_jelent_meg_Sziria_partjainal","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:20","title":"Műholdfelvételek szerint valami nyugtalanító jelent meg Szíria partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai Unióból. ","shortLead":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai...","id":"20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f06084-4dd2-4843-9cda-e0124868fc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:01","title":"Börtönnel fenyegetik Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6444398-6cce-4baa-8c5e-c41da4eba9fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Juan Manuel Correa légzése összeomlott, gépekre kellett kapcsolni.","shortLead":"Juan Manuel Correa légzése összeomlott, gépekre kellett kapcsolni.","id":"20190907_Komaban_van_a_mult_heti_F2es_baleset_sulyos_serultje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6444398-6cce-4baa-8c5e-c41da4eba9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e203bb-7dbc-46a1-ba20-cd75d95a2d23","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Komaban_van_a_mult_heti_F2es_baleset_sulyos_serultje","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:38","title":"Kómában van a múlt heti F2-es baleset súlyos sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra szavazók.","shortLead":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra...","id":"20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08276f5c-8057-479b-aa80-c25383a6d8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:03","title":"Szétnyitható szuperolcsó, strapabíró és sokkamerás új mobilok a Nokiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","shortLead":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","id":"20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18686bc-aa7f-4cd3-8212-5725063dfef1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:23","title":"Lemondott Amerikában a közel-keleti béketerv egyik kidolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df75ef-65ca-4adb-91fb-616ac18ef337","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Motorola a kamerára kihegyezett felső-középkategóriás készülék mellett egy széles tömegeknek szánt olcsó mobillal is előrukkolt.","shortLead":"A Motorola a kamerára kihegyezett felső-középkategóriás készülék mellett egy széles tömegeknek szánt olcsó mobillal is...","id":"20190905_motorola_one_zoom_4_kameras_telefon_ifa_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58df75ef-65ca-4adb-91fb-616ac18ef337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df284d66-bd8f-4dc5-88d8-b0c58310cc4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_motorola_one_zoom_4_kameras_telefon_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:30","title":"Kezünkben a Motorola 4+1 kamerás új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte a TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Polozov, az ukrán tengerészek egyik ügyvédje. ","shortLead":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte...","id":"20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef310f7-e091-47e5-8fcd-6d27b18b3e05","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:27","title":"Megkezdődött az orosz-ukrán fogolycsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Beláthatatlan következményekkel fenyeget a végek plebejus fordulata.","shortLead":"Beláthatatlan következményekkel fenyeget a végek plebejus fordulata.","id":"20190906_Nekiment_a_Fidesz_Schmidt_Rozsadomb_Marianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4b5c59-0a69-4c95-8b26-a77fbdf9d025","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20190906_Nekiment_a_Fidesz_Schmidt_Rozsadomb_Marianak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:06","title":"Nekiment a Fidesz Schmidt \"Rózsadomb\" Máriának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]