Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Proxima Cen b-n, úgy tűnt, jók lehetnek a feltételek az élethez, de a napja évente háromszor óriási napkitöréseket produkál.



","shortLead":"A Proxima Cen b-n, úgy tűnt, jók lehetnek a feltételek az élethez, de a napja évente háromszor óriási napkitöréseket...","id":"20190905_Ujabb_exobolygorol_derult_ki_valoszinuleg_lakhatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708d610e-075a-4c9b-b50d-7e0403ddef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Ujabb_exobolygorol_derult_ki_valoszinuleg_lakhatatlan","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:33","title":"Újabb exobolygóról derült ki, valószínűleg lakhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták határozni a videót készítő vérnyomását. ","shortLead":"Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták...","id":"20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435fe8e2-d0cc-4cf0-9e76-050099b76c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_vernyomas_merese_szefi_videobol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:03","title":"Szó szerint ránézésre megmondja az ember vérnyomását egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","shortLead":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","id":"20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697b702-9cf1-4d76-a3c5-5beac960d263","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:55","title":"Körözik a volt ukrán miniszterelnök-helyettest és egy volt minisztert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat hajnaltól lép életbe az intézkedés.","shortLead":"Szombat hajnaltól lép életbe az intézkedés.","id":"20190906_Ha_ebben_a_negy_megyeben_el_fel_evig_fokozott_rendori_ellenorzesre_szamithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52ca40-c367-442f-a4bc-907ce957f728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ha_ebben_a_negy_megyeben_el_fel_evig_fokozott_rendori_ellenorzesre_szamithat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:18","title":"Ha ebben a négy megyében él, fél évig fokozott rendőri ellenőrzésre számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétezer ember miatt tartja fent a kormány a válsághelyzet meghosszabbítását. 2015-ben, amikor az elsőt elrendelték, ez a szám 456 ezer volt.","shortLead":"Hétezer ember miatt tartja fent a kormány a válsághelyzet meghosszabbítását. 2015-ben, amikor az elsőt elrendelték...","id":"20190905_A_kormany_meghosszabbitja_a_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a28fbd-88ba-4655-af6b-dd8ea11c0675","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_meghosszabbitja_a_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzetet","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:40","title":"A kormány napi pár tucat menekült miatt hosszabbítja meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van. Más is fontos lett: menjen rajta a YouTube, a menü legyen egyszerű, az abban való lépkedés pedig gyors. A Sony egyik új csatára ezt mind tudja – más kérdés, hogy igen drágán. Teszt.","shortLead":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van...","id":"20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d22693-7a8d-4b6f-b7fc-8858a3656f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:30","title":"Beköltözött hozzánk a Sony egyik új tévéje, így hát nagyot néztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]