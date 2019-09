Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki szigetcsoporton a gleccserek olvadása nyomán. Nincs ok az örömre, mert előtte félsziget volt.","shortLead":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki...","id":"20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb965c79-000a-493d-8d7d-017c44c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:27","title":"Új szigetet teremtett a felmelegedés Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","shortLead":"A Csandraján-2 űrszonda leszállóegysége nem sérült meg, de hova tűnt a holdjáró?","id":"20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ffde82-ba05-4577-ae5b-917a56957aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c152b45-2b64-4ce3-a37f-4abb241cf265","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_indiai_holdra_szallas_Csandrajaan_2_lander_urkutatas_baleset_ISRO","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:42","title":"Megvan az elveszettnek hitt indiai leszállóegység, de a holdjáró kereket oldott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","shortLead":"A helyszínen több lövés hallatszott, de mire a rendőrök kiértek, már késő volt. ","id":"20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f52e8-1409-4dc7-8a8f-5ec2e1076910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea96fae-26b6-41cd-8bbd-d4829c9a5df2","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Fenyes_nappal_lottek_le_egy_ferfit_Londonban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:45","title":"Fényes nappal lőttek le egy férfit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász támadásnak tette ki. Több gyártó már javított, de volt, aki nem ismerte el, hogy a készülékeit érintené ez a probléma.","shortLead":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász...","id":"20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827c541-b67a-4557-9f13-aa46b7f37f3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:03","title":"Androidos a telefonja? 1 milliárdnál is több készülék került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","id":"20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3ae71-2206-4118-af8b-d670dd5bed26","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:53","title":"Bántalmazással vádolt vezérőrnagy ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij Medvegyev miniszterelnök úgy jellemezte, hogy a kormányzó Egységes Oroszország párt megőrizte \"vezetői minőségét\" és az ország első számú politikai ereje maradt.","shortLead":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij...","id":"20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a525dd5-8611-43f5-b26b-5d8555780f76","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:13","title":"Medvegyev szerint ők nyerték az orosz választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","shortLead":"Milliók maradtak áram nélkül a Tokióra lecsapó tájfun nyomán.\r

\r

","id":"20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee371-d158-4125-99d8-ef318f66df19","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tajfun_csapott_le_Tokiora_tobb_szaz_legijaratot_toroltek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:58","title":"Tájfun csapott le Tokióra, több száz légi járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]