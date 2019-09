Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai hiányzásának.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai...","id":"20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03069d7-7e9a-4c52-872a-08d74fb89f6f","keywords":null,"link":"/elet/20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:33","title":"„A világ legszerencsésebb fickója vagyok” – így örült az angol tanár annak, hogy diákjai óra helyett tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce131b-8da0-42aa-9c63-cf26a646d54c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki belemegy az ajánlatba, még pénzmosás miatt bűncselekményben is részt vehet. ","shortLead":"Aki belemegy az ajánlatba, még pénzmosás miatt bűncselekményben is részt vehet. ","id":"20190915_A_Voroskereszt_nevevel_visszaelve_es_sok_penzt_igerve_probalkoznak_ismet_a_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ce131b-8da0-42aa-9c63-cf26a646d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9388c0e9-011d-49b7-8f59-5caca0366579","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_Voroskereszt_nevevel_visszaelve_es_sok_penzt_igerve_probalkoznak_ismet_a_csalok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 18:44","title":"A Vöröskereszt nevével visszaélve és sok pénzt ígérve próbálkoznak ismét a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó, előrehozott parlamenti választások előtt.","shortLead":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó...","id":"20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e139538-6072-453a-a030-7b3bcba0e191","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:45","title":"Strache megbukott, Hofer az osztrák radikálisok új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői brüsszeli meghallgatás is - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.","shortLead":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői...","id":"20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c6877-5fa3-4ff5-a988-a75fb7203268","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:41","title":"Kovács Zoltán: bevándorláspárti bosszúállók támadják Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","shortLead":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","id":"20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978b5d5d-0531-4d14-81c8-1aeac4240d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:26","title":"Újabb információ került elő Trump főbírójának zaklatásai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széri idei modelljeit fogják bemutatni akkor, ám már most majdnem mindent tudni lehet a telefonokról.","shortLead":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széri idei modelljeit fogják...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3c0ce2-0acb-410b-a9d4-8af1741e203a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:03","title":"Most lényegében minden kiszivárgott a Huawei Mate 30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]