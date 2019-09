Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","shortLead":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","id":"20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a2017-9bfe-46d0-b677-ea6c0979238f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:42","title":"Hatalmasat repült az elektromos rolleres, akit egy taxis ütött el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","shortLead":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","id":"20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e13e4ca-a22e-411f-aa2a-cc0afd410ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:16","title":"CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","shortLead":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","id":"20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31f9241-ff85-4c11-a9ec-16b367223188","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:49","title":"Boldog István átadott egy parkolót, egy kisfiú még trombitált is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad az arányuk, és a gyártókat tekintve is sokkal színesebb az összkép. 